Sommerferientraining des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V.

In diesem Jahr bietet der TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. ein Sommerferientraining ür Taekwondo an. Willkommen sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene des Vereins sowie Interessierte an dem koreanischen Kampfsport.

Das Training findet in der Turnhalle der Berthold-Otto-Schule (Südstraße 5, 31275 Lehrte) zu folgenden Zeiten statt:Der Verein bittet darum, sich vor, während und nach dem Trainings an geltende Hygieneregeln und –konzepte zu halten. Über Neuinteressierte freut sich das Team des Mu-Do-Kwans sehr, bittet aber um vorherige Anmeldung. Für Rückfragen steht der Verein gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten können der Homepage (www.mu-do-kwan.de) entnommen werden.