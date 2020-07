Doppel oder einfach

Zu analog Zeiten belichtete man einfach ein Stück Film zweimal. Im digitalen Zeitalter finden sich in den Fotoapparaten kleine Programme, die eine Doppel- bzw. Mehrfachbelichtung ermöglichen. Je nach Kameratyp sind von zwei bis 10 Belichtungen möglich. Bisher beschäftigte ich mich mit zwei Aufnahmen. Einige meiner Ergebnisse sind im Zoo entstanden und andere zu Hause. Dabei ist festzuhalten, dass sich nicht jedes Objekt eignet – doch auch das ist, wie vieles in der Fotografie, Ansichtssache.Und ich stelle weiter fest, dass es durchaus Freude bereitet, plötzlich zwei verschiedene Objekte in einem Foto zu sehen. Der Kreativität sind hierbei kaum Grenzen gesetzt, wenn man diese Art der Fotografie mag. Manche Ergebnisse sehen sogar sehr außergewöhnlich aus und andere wiederum merkwürdig.Einige Ergebnisse zeige ich hier. Das Thema Doppel- oder Mehrfachbelichtung wird mich sicher noch begleiten.Danke für das Blättern der Fotos und viel Spaß beim Schauen.