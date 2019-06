Gemeinwohl-Ökonomie | Ein gutes Leben für alle!

Langenhagen : Treffpunkt |

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist der Aufbruch zu einer ethischen Marktwirtschaft, in der Menschenwürde, ökologische Verantwortung und Gerechtigkeit auch in der Wirtschaft praktiziert werden. Denn nicht Geld ist der Zweck des Wirtschaftens, sondern Geld ist nur das Mittel. Der Zweck ist ein gutes Leben für alle!

An diesem Abend wollen wir die Grundlagen der Gemeinwohl-Ökonomie kennenlernen und nach Möglichkeiten suchen, sie in unserem Alltag zu praktizieren. Als Konsumenten sind wir alle am Wirtschaftsleben beteiligt. Dort haben wir auch die Chance, mit unseren Füßen abzustimmen und dadurch Einfluss auf nachhaltige Produktion zu nehmen!

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Regionalgruppe Hannover der Gemeinwohl Ökonomie.