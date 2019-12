Zuwegung Gymnasium Langenhagen - zu Fuß, per Rad, per Kfz

Einladung zur Planung: Zum neuen Gymnasium Langenhagen? Aber sicher!!!

mit Bushaltestelle

später auch mit Straßenbahn-Anschluss

Anmeldung

Montag, 6. Januar 2020, 10 Uhr.Das Gymnasium Langenhagen wird gerade neu gebaut, und dafür ist ein geregelter, sicherer Verkehr für die Anfahrt und für die Abfahrt erforderlich.Die Ortsgruppe Langenhagen des Fahrrad-Club Langenhagen möchte sich dazu - vor der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am Do., 9. Januar 2020 - intensiv auseinandersetzten und Lösungen entwickeln.Übersicht:Details:- Montag, 6. Januar 2020, 10 bis 12:30 Uhr,- in der ADFC-Langenhagen-Geschäftsstelle.Änderungen vorbehalten.Erbeten unter- - - - - - - - - - -Dies der 1.125-te Beitrag desFahrrad-Club ADFC Langenhagen: