DDR - Mythos und Wirklichkeit

Fast 30 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR und der Wiedervereinigung Deutschlands verblassen die Erinnerungen an das SED-Regime. Umso wichtiger ist es, dass sich besonders junge Menschen und Zugewanderte, die die DDR nicht kennengelernt haben, mit dem Leben in der SED-Diktatur auseinandersetzen. Wir eröffnen die vom Verband der Geschichtslehrer Deutschlands gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung konzipierte Wanderausstellung am 1. Oktober um 18.00 Uhr im vhs-Treffpunkt mit einem Vortrag von Dr. Hubertus Knabe, dem ehemaligen Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.