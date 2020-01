300 gibt's: Info-Wochenende der Langenhagener Vereine

Das Wochenende der Langenhagener Vereine.

Eintritt frei: Besucher sind ❤-lich eingeladen.Da ist doch auch für DICH was dabei: In Langenhagen agieren über 300(!) Vereine.Vom Freitag, 19., bis zum Sonntag, 21. Juni 2020 werden der Rathaus Innenhof und der Marktplatz zum Schauplatz der Langenhagener Vereine. Auf dieser Veranstaltung können sie ihre Aktivitäten präsentieren, und Besucher erhalten sehr gut einen Überblick über die Möglichkeiten des Mitmachens und gegebenenfalls des eigenen ehrenamtlichen Engagements.Jeder Verein auf dieser Veranstaltung hat die Möglichkeit, sich auf einem Stand und/oder der Bühne zu präsentieren. Zudem können die Vereine Speisen und Getränke gegen eine Spende abgeben, um die Vereinskasse zu füllen.Die Beteiligung deswird gerade vorbereitet.Wer für den ADFC Langenhagen am Sonntag, den 21. Juni 2020, mitmachen / mithelfen oder das Fest besuchen möchte, kann sich schon jetzt (oder später) hier informieren / melden:Email: R.Spoerer@ADFC-Hannover.de Mobil: 015124079975  - zum Wählen mit dem Handy einfach anklicken ;-)An diesen beiden Tagen werden zusätzlich u.a. verschiedene Gruppen der IG-Rock für Stimmung sorgen.Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Familien und der Kinder.Alle Details für ausstellende Vereine und für Besucher gibt's hier:Direkt zum Anmeldeformular für Vereine:Weitere Eintragungen dieses Termines:- - - - - - - -Dies ist der 1.141-te MyHeimat-Beitrag der Ortsgruppe Langenhagen im 🚲-Club ADFC Region Hannover e.V. Motto: Rauf aufs Rad - aber sicher(er)!