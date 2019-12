Mach mit: Blick zurück / Blicke in die Zukunft

Vorbereitung ist (fast) alles!Was war?Was kommt?Rück- und Ausblick vorbereiten zu:- Neues- Pläne- Kurse- Ideen- EDV- IT- Kritik- Politik- Freude- Touren- Statistik- Aktionen- Spenden- Finanzen- Marketing- Sicherheit- Mitglieder- Vergnügen- Klimaschutz- Entwicklungen- Verbesserungen- ...Alle Gäste und alle ADFC-Mitglieder sind herzlich willkommen:Zeit:- Mittwoch, 8. Januar 2020, 10 UhrOrt:- Geschäftsstelle ADFC- Ortsgruppe LangenhagenInteressierte melden sich bitte an unter Langenhagen@ADFC-Hannover de.Vorbereitung für die Jahresversammlung am Donnerstag, den 30. Januar 2020 um 18:30 Uhr im "Das Leibniz", Leibnizstraße 56, Langenhagen.- - - - -Dies ist Myheimat-BeitragNummer 1.127der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen: