Radtour ab Rathaus: "Emotionen" / "Emotions" - Velo City Night

Radtour zur Velo City Night

20. Mai 2022, 18:30 Uhr

individuell

mit dem ADFC Langenhagen

mit der Straßenbahn / S-Bahn

...

externe Veranstatung

Start & Ziel: Goseriedeplatz, Hannover

Get together ab 18:00 Uhr

Start der Tour: 20:00 Uhr

Streckenlänge: ca. 19km

Ankunft im Ziel: ca. 22:15 Uhr

Starterbändchen: € 3,00

Link:  https://www.velohannover.de/velo-city-night/termine 

Anfahrt.Der ADFC Langenhagen fährt per 🚲 ab Rathaus Langenhagen zur Velo City Night.Innenhof Rathaus LangenhagenFreitag, 20. Mai 2022, 18:30 UhrKeine Anmeldung erforderlich.GoseriedeplatzGoseriede, Celler Straße, Hamburger Allee, Raschplatzhochstraße, Berliner Allee, Schiffgraben, Prinzenstraße, Aegidientorplatz, Friedrichswall, Osterstraße, Karmarschstraße, Friederikenplatz, Lavesallee, Am Waterlooplatz, Waterloostraße, Lavesallee, Friederikenplatz, Friedrichswall, Willy-Brandt-Allee, Kurt-Schwitters-Platz, Rudolph-von-Bennigsen-Ufer, Altenbekener Damm, Jordanstraße, An der Weide, Pause: Alnatura Parkplatz, An der Weide, Anna-Zammert-Straße, Am Südbahnhof, Bischofsholer Damm, Braunschweiger Platz, Marienstraße, Berliner Allee, Raschplatzhochstraße, Hamburger Allee, Celler Straße, Am Welfenplatz, Kriegerstraße, Voßstraße, Isernhagener Straße, Werderstraße, Philipsbornstraße, Kopernikusstraße, An der Lutherkirche, Rehbockstraße, Schaufelder Straße, Schneiderberg, Nienburger Straße, Königsworther Platz, Brühlstraße, Otto-Brenner-Straße, GoseriedeGoseriedeplatz