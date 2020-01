❤-liche Einladung zur Sonntags-Radtour am 12. Juli 2020, 10 Uhr: Julius-Trip-Ring

Sonntags-Radtour

Julius-Trip-Ring

Einladung.Für alle Gäste und für die Mitglieder willkommen, Mitfahrt frei, Spenden willkommen:Tourlänge Ca. 35 km.Zwischendurch und am Ende:Einkehr zum Essen und zum Schnacken, natürlich.TerminSonntag, 12.7.2020,10:00 Uhr Abfahrt16:00 Uhr ungefähre RückkehrTreffpunktInnenhof Rathaus Langenhagen.Voraussetzungen u.a.- Spaß am Radfahren,- verkehrssicheres Fahrrad ... ;-)Organisation: WolfgangTourGuide®: ReinhardJulius Trip (1857-1907) war in der Zeit von 1897 bis 1907 erster Stadt-Gartendirektor von Hannover.Er begründete mit seinem Amt eine eigenständige Gartenverwaltung, die bis heute Bestand hat. Während seiner Amtszeit schuf Julius Trip zahlreiche neue Gartenanlagen unterschiedlicher Art. Dazu gehörten Stadtplätze, Parkanlagen wie der Maschpark und die Vordere Eilenriede, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze.Er setzte sich von Anfang an umfassend für die Pflege und Entwicklung des gesamten städtischen Grüns ein. Die Pflanzung von Straßenbäumen gehörte ebenso dazu, wie die Anlage von Schul- und Kleingärten, die Gestaltung von Schmuckplätzen und die Förderung der privaten Gartenkultur. Wenn Hannover sich heute selbstbewusst als eine "Stadt der Gärten" bezeichnen kann, ist dieses nicht zuletzt auf den dafür prägenden Einfluss von Julius Trip zurückzuführen.Der Radweg um Hannovers Innenstadt will an seine Arbeit erinnern und die seit seinem Wirken entstandenen vielfältigen Grünqualitäten Hannovers auf dem 25 Kilometer langen, gekennzeichneten Radrundweg erlebbar machen.Wir wünschen Ihnen viel Freude am Entdecken und Erholen auf diesem Radrundweg!Die wichtigsten Ziele auf dieser Streckt:- Maschsee- Sportpark- Fährmannsinsel- Herrenhäuser Gärten- Kleingärten- Stadtwald Eilenriede- Pferdeturm