♥-liche Einladung: Sonntags-🚲-Tour "Kückenmühle"

ADFC Langenhagen:

Einladung zur Radtour am Sonntag

https://www.ADFC-Langenhagen.de

Einladung.Der ADFC Langenhagen lädt seine Mitglieder und alle interessierten Gäste zu einer gemütlichen Radtour in den Süden von Hannover ein: Am Sonntag, den 10. Juli 2022, geht's um 10 Uhr im Innenhof des Rathaus Langenhagen los, und dann wird überwiegend auf ruhigen Wegen der Biergarten der "Kückenmühle" in Ronnenberg angesteuert. Nach 44 km endet die Tour an der "Strand-Alm" am Silbersee.Die Mitfahrt ist frei.Die Anmeldung für die Mitfahrt per Email anbis zum Samstagabend hilft den Organisatoren bei der Planung.