Do., 25.4., 19 Uhr: Fahrrad & Lkw - faires Miteinander durch Verstand und Technik. Empfehlungen beim ADFC Langenhagen

Aber sicher!Für alle Gäste!Für alle ADFC-Mitglieder!Eintritt frei, Spenden willkommen!Gemeinsam sind Radfahrende und Lkw auf den Straßen unterwegs, mit höchst unterschiedlichen Abmessungen, Fahr- und Sichtweisen und stark differierenden Gewichten:- 100 kg: Radfahrer incl. Fahrrad,- 40.000 kg = 40 to: Sattelzug mit Anhänger.Axel Flaake aus Bad Oeynhausen ist Lkw-Berufskraftfahrer und auch Radfahrer. Er stellt in seinem Vortrag anhand von Bildern und Videos zunächst Fakten rund um diese beiden Gefährte vor. Anschließend stellt er aus seiner Sicht, der eines Lkw- UND eines Radfahrers, Wege,Technik und Ideen vor, wie Fahrende in BEIDEN Verkehrsmitteln miteinander auskommen. Er beantwortet auch gerne Fragen zu seiner Art der Vorgehensweise:Axel Flaake gibt weitere Hinweise:in seinem Youtube-Video-Kanal,bei Facebook,geht's um das Thema "Beruf Kraftfahrer - und die Herausforderungen der Zukunft."Donnerstag, 25. April 2019, 19 UhrADFC im "Das Leibniz"/SCL, Leibnizstraße 56, 30853 Langenhagen.im ADFC Region Hannover e.V.ist diese Veranstaltung bei nebenan.de gelistet.- - -