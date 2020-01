Belohnung für Nicht-Radfahrende auf dem Markt Langenhagen

Belohnung auf dem Markt:

Für Radfahrende, die sich nach der Regel "Absteigen" richten

Überraschungstüte.An Markttagen ist das Radfahren in der Fußgängerzone rund ums CCL nicht erlaubt. Zu Recht, denn zu groß ist das Getümmel des Publikums zwischen den gut besuchten Ständen, und damit zu gefährlich.Zum zweiten Male belohnt derRadfahrende, die das Rad dort schieben bzw. ganz ohne Rad auf dem Marktplatz sind, mit einer Aufmerksamkeit, u.a. mit einem BIKE Reinigungs- & PflegeTuch, danknswerterweise zur Verfügung gestellt durch das Haus SONAX GmbH aus Neuburg an der Donau.Auch für Radfahrende ist die Regeleinhaltung wichtig: Nicht nur zum Schutz der eigenen Person bzw. Dritter vor Unfällen, sondern auch zur Verbesserung der Stimmung im Verkehr: Je mehr Leute sich an die bekannten Verkehrsregeln / an Schilder halten, desto weniger Anlass gibt es, aufeinander zu schimpfen. Die Stimmung / das Klima im Verkehr verbessert sich ...Aktion im September 2019: