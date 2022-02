Online-Angebote und Abschluss der MarriageWeek: Noch zwei Termine am Valentinstag

Ein weiteres Online-Angebot war die „MarriageWeek im Wohnzimmer“, das schon im vergangenen Jahr gut angekommen war: Deutschlandweit wurden die Präsenz-Veranstaltungen durch das Video-Magazin mit dem Titel „Kost-Paar-Zeiten“ ergänzt, in dem es um die wertvollen Zeiten der Zweisamkeit geht. Dieses Video, das auch Musik und unterhaltsame Anregungen fürs Paargespräch enthält, wird auch nach dem Valentinstag noch über den YouTube-Link auf www.marriage-week.de abrufbar sein.Als Abschluss der MarriageWeek stehen am Valentinstag noch zwei Angebote auf dem Programm, die aus recht unterschiedlichen Bereichen kommen. Sie machen deutlich, wie vielfältig die "Woche der Ehepaare" ist:Die Idee der MarriageWeek stammt aus England. Dort wurde sie von dem Ehepaar Richard und Maria Kane 1996 ins Leben gerufen und mit dem Valentinstag (14. Februar) verknüpft, damit man sich das Datum besser merken kann. Seit dem Start vor 26 Jahren ist aus der britischen Initiative ein internationaler Verbund entstanden, der inzwischen in mehr als 20 Ländern aktiv ist; in Deutschland gibt es MarriageWeek-Veranstaltungen seit dem Jahr 2009.Info-Links: