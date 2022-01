MarriageWeek-Angebote 2022 in Landsberg und Umgebung

„Gutes für Ehepaare” ist das Motto der MarriageWeek - und deshalb gibt es auch im kommenden Februar wieder Angebote für Paare. Allerdings ist die Veranstaltungs-Übersicht für 2022 coronabedingt wieder ein „schlankes“ Angebot. Viele jahrelang beliebte Präsenzveranstaltungen können nicht durchgeführt werden; trotzdem gibt es auch dieses Jahr wieder einige Angebote im Raum Landsberg (siehe unten). 

MarriageWeek-Gottesdienst in Kaufering

Gottesdienst „Start in die MarriageWeek“ in Landsberg

Online-Vortrag:

„Zweisamkeit zu dritt: Partnerschaft und Neue Medien“



Valentinsgottesdienst in Utting

Gottesdienst am Valentinstag in Landsberg



Auch diekann stattfinden: Bundesweit gibt es in diesem Jahr zum zweiten Mal ein, diesmal mit dem Titel „KostPaarzeiten“, in dem es um die wertvollen Zeiten der Zweisamkeit geht. Dieses Video, das auch wieder Musik und unterhaltsame Anregungen fürs Paargespräch enthält, ist ab 4. Februar 2022 abrufbar über den YouTube-Link auf www.marriage-week.de.für die Region Landsberger / Utting / Kaufering sind über den folgenden Link zu finden: www.marriage-week-landsberg.de mit Dipl.-Psychologin Andrea Mayer und Diakon Alfred Mayer in der Evang. Pauluskirche (Hans-Meier-Str. 1, 86916 Kaufering)– Info: Hildegard und Horst Blachnitzky, Kaufering, Tel. 08191 - 6179, pfarramt.kaufering@elkb.de, www.kaufering-evangelisch.de- mit Kindergottesdienst für verschiedene Altersgruppen– Live-Übertragung via Zoom; Link zum Stream: s. Startseite der Website– Veranstalter: Freikirche Vineyard Landsberg, Hermann-Köhl-Str. 9, 86899 Landsberg am Lech– Info-Kontakt: Tel. 08191 - 963 47 30, info@vineyard-landsberg.de, https://vineyard-landsberg.de/ Ein virtueller Impuls über Umgang mit technischen Medien in der Partnerschaft mit anschließender Zeit für Fragen, Diskussion und Austausch (Zoom-Meeting; Teilnahme kostenlos) – Referent: Andreas Klöhr, Dipl.-Sozialpädagoge, System. Paar- u. Familientherapeut, Berater der Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Diözese Augsburg (EFL) – Info- und Anmelde-Adresse: efl-weilheim@bistum-augsburg.deEvang. Gottesdienst zum Valentinstag mit Pfarrerin Alexandra Eberhardt im katholischen Pfarrheim in Utting – Adresse: Kath. Pfarrheim, 86919 Utting, Schulstraße 2 – Kontakt: Evang.-Luth. Pfarramt Dießen-Utting, 86919 Utting am Ammersee, Tel.: 08806 - 7234Segnungsgottesdienst für Paare am Valentinstag – Ehejubilare sind besonders eingeladen! – Kath. Kirche Zu den Heiligen Engeln, Hindenburgring 15, 86899 Landsberg am Lech – Info-Kontakt: Diakon Thomas Grünwald, gruenwald@hlengel.de, www.hlengel.deHildegard und Horst Blachnitzky, Telefon 08191 / 6179, info@marriage-week-landsberg.de