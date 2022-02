Digitalisierung in schnell wachsenden Unternehmen - Podcast mit Ralf Jodl

Landsberg am Lech : SIP Scootershop GmbH |

Ulrich Zimmermann hat mit 22 den elterlichen Großhandel übernommen, den Umsatz des Betriebes verdreifacht und kurzer Hand für sich persönlich die 1-Tage Woche eingeführt. Mehrfach ausgezeichnet unter anderem mit dem „StrategiePreis“ und dem Preis „Innovativer Mittelstand“ hat er in den letzten 20 Jahren mehr als 5.000 Mal als Unternehmensberater den „WegeBedarf“ von Unternehmen ermittelt und begleitet.

500.000 Kunden weltweit, 50.000 Artikel im Online Shop, 100 Mitarbeitende… eine gigantische Erfolgsstory mit ganz viel Wegebedarf. Eine wirkliche "von der Garage zum WeltMarktführer"-Story. Als Ralf und Alex sich die ersten Vespas gekauft haben, wollten sie einfach nur cooler sein als andere und ihre Vespas auch noch ein wenig flotter und hübscher machen. Das wollten viele andere wohl auch. Wer Nutzen stiftet, wird Erfolg ernten. In diesem Gespräche beleuchten wir speziell die Herausforderungen der Digitalisierung und auch die Folgen zweier böser CyberAngriffe. An was mussten Ralf und Alex alles denken, welchen Hürden meistern, wie das Wachstum auf digital stemmen.



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Ulrich ist Herausgeber des Unternehmer Podcasts "Wegebedarf" in dem er als "Best Buddy" Interessierte auf dem Weg zu persönlicher und unternehmerischer Freiheit begleiten möchte. Sein Motto: mehr Zeit, mehr Spass, mehr Geld - leichter, menschlicher, nachhaltiger".Dabei besuchte er in Episode #058 uns bei SIP Scootershop und sprach mit Ralf Jodl, Mitgründer und Geschäftsführer, über das Thema "Die Herausforderung der Digitalisierung in einem schnell wachsenden Unternehmen".Hier kann man sich die Folge #058 "Die Herausforderung der Digitalisierung in einem schnellwachsenden Unternehmen" anhören. Wem der Podcast gefallen hat, gerne teilen, Ulrich´s Kanal abonnieren und im Fall eines persönlichen "Wegebedarfs" den Herausgeber direkt kontaktieren.Viel Spass beim Zuhören: