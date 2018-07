4.0 auf Allgäuer Art! - Seminarreihe Startup-Basislager in Kempten hat gute Resonanz!

Diese richtet sich an digitale Startups, Existenzgründer*innen und Gründungsinteressierte, welche dadurch Wissen vermittelt bekommen sollen und sich dabei vernetzen können.So auch am gestrigen Montag im Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S) in Kempten mit dem Schwerpunkt-Thema "Unternehmens-, IT- und Online-Versicherungen - Absicherung für Gründer".Als Experte begrüßte Max Dürschlag im Auftrag der Projektleitung von Allgäu Digital auch dieses Mal einen erfahrenen Referenten."Was passiert zum Beispiel wenn das IT-Unternehmen auf einer von ihr erstellten Internetseite Persönlichkeits- oder Markenrechte Dritter verletzt werden oder Viren in das System seines Kunden eingeschleust werden, welche Daten beschädigen?" so Jürgen Herb, Fachmann für den Mittelstand in Kempten, welcher aus seiner langjährigen Erfahrung die Situation kennt.Thema waren aber auch bewährte Haftungs- und Absicherungslösungen, welche durch Herb vorgestellt wurden. Dieser ist langjährig als Exklusivvermittler für die Gothaer Versicherungsbank im Allgäu tätig und Ansprechpartner zahlreicher Unternehmer*innen in dieser Region. Fazit der Teilnehmer: Kempten ist ein kleiner, aber feiner Standort für IT-Unternehmen - wegen der Nähe zur Hochschule und der hohen Lebensqualität. Sozusagen das "Silicon Village" im AllgäuÜbrigens: Die Seminarreihe für digitale Startups, Existenzgründer*innen und Gründungsinteressierte hat noch weitere interessante Themen parat. Mehr Infos unter www.digital.allgaeu.deTeilnehmer, die an mindestens 8 der 12 Workshops teilnehmen, erhalten ein Zertifikat. Nähere Infos auch unter Tel. +49(0)831/57537-65. Foto von links: Max Dürschlag Team Allgäu Digital und Jürgen Herb ReferentImpressum gemäß Telemediengesetz:Jürgen Herb für Versicherungsbüro Herb e. K. Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu)In Kooperation mitDigitales Zentrum Schwaben (DZ.S)Allgäu GmbH- Gesellschaft für Standort und Tourismus