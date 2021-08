Dass die Zustellerinnen und Zusteller der Deutschen Post DHL in Wenden bei ihreminternen Tippspiel zur Fußball-EM nicht immer richtig gelegen haben,ist in diesem Falleine ziemlich gute Nachricht:Mit den 350 Euro Wetteinsatz unterstützt das Team dieElterninitiatve für Krebskranke Kinder in Siegen.