DeisterCrossing – der Berg rief

Eine Woche später dann die nächste Wettkampf-Möglichkeit, ebenfalls „3G-geregelt“, und zugleich eine Premiere: DeisterCrossing in Springe. Das naturnahe Extremerlebnis, so wurde es angekündigt, und die Bezeichnung war durchaus zutreffend. Zum einen kamen alle angebotenen Distanzen um die „Deisterhölle“ nach knapp 5 Kilometer Laufstrecke mit gut 200 Höhenmetern am Stück nicht herum. Es galt daher, eine entsprechende Renneinteilung zu wählen. Zum anderen stimmte die Aussage „Mehr Natur und Gebirgslauf bei Hannover geht nicht!“ Ein Lauf im Wald, an frischer Luft, viel Sauerstoff, hügeliges Gelände – ein guter Mix!Der DeisterCrossing-Lauf, in diesem Jahr noch so etwas wie ein Geheimtipp, war ebenso gut organisiert wie das Eilenriederennen eine Woche zuvor. Beide Veranstaltungen haben viel Spaß gemacht. Besten Dank an den Veranstalter und sein Team; auch dass es wieder ermöglicht wurde, wettkampfmäßig unterwegs zu sein.