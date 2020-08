Damals in Hannover: Zu „Wetten dass …“ wurde das Rathaus angestrahlt.

Die Saalwette entschied sich seinerzeit genau hier. 1.000 Menschen mussten sich die Haare orangefarben ansprühen lassen. Der Fernseh-Moderator Oliver Pocher führte vor Ort durch die Sendung und beaufsichtigte die Wette. In die Fernsehgeschichte ging diese Sendung allerdings wegen ein paar geschmackloser Witze auf Kosten von teilnehmenden Zuschauern ein. Das endete damit, dass Pocher vom Landgericht Hannover zur Zahlung einer nicht unbeträchtlichen Geldsumme zwecks Wiedergutmachung verpflichtet wurde. Hannover gewann damals übrigens die Wette und Thomas Gottschalk musste seinen Wetteinsatz einlösen.Für mich war seinerzeit allerdings nicht der Rummel der Fernsehleute beeindruckend, sondern vielmehr der Umstand, dass das Neue Rathaus zur Feier des Tages (soweit ich mich erinnern kann zum ersten Mal) in tollen Farben angestrahlt und beleuchtet wurde.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch in anderen Teilen Hannovers. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.