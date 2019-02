Sunset City feat. Samantha Jade – Forget It All

Ihre Debütsingle „Pockets“ wurde im Sommer 2018 veröffentlicht und verankerte den Bandnamen Sunset City in den Köpfen der Menschen. On top zum Erfolg ihrer eigenen Dübtsingle haben die Jungs schon mit dem australischen DJ- und Produzenten Duo Bombs Away („Let You Down“) oder dem Hitproduzenten von „Starley – Call On Me“ Ryan Riback („Papercuts“) zusammengearbeitet.Vorallem in Down Under haben sie sich schon einen großen Namen gemacht und tourten die letzten 18 Monate durch Australien mit Auftritten im Suncorp Stadion, bei den Commonwealth Games und beim begehrten Surfers Paradise Live.Jetzt stehen sie mit „Forget It All“ in den Startlöchern und haben dabei tatkräftige Unterstützung von Sängerin Samantha Jade. Bis dato hat Samantha Jade vier Alben veröffentlicht, wovon ihr gleichnamiges Album Goldstatus in Australien erreichte, zudem erhielt sie Platinstatus für sechs Singles, landete mit vier Singles in den Top 40 der offiziellen Radiocharts und gewann den australischen ARIA Award für ihren Superhit „Firestarter“. Des Weiteren arbeitete sie schon mit Popstarts wie Stan Walker, Pitbull oder Guy Sebastian zusammen, war Support Act bei One Direction und war letztes Jahr auf großer, landesweiter Tournee.Über „Forget It All“ sagt Sunset City Sänger Parker: „Wir wollten leichte und lockere Lyrics haben, die einfach Spaß beim Zuhören machen. Wir freuen uns sehr Samantha mit an Board zu haben. Ihre Stimme passt einfach perfekt zum sorgenfreien Vibe der Single.“Die Single „Forget It All (feat. Samantha Jade)” erscheint am 01.02.19 als Download und Stream.