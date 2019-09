Übersicht der Festivals in Bayern für 2020

Kommenden Sommer sind schon Termine für ein paar der größten Festivals in Bayern bekannt. 2020 geht es fleißig weiter mit Festivals, welche fast alle Musikrichtungen repräsentieren. Von Rap zu Schlager, Elektro und Pop ist für jeden was.

Heroes Festival 2020

Super Sommer Sause 2020

Ikarus 2020



Das zweitägige Festival kehrt am 12.06.2020 zurück nach Geiselwind, in der Nähe von Würzburg zurück. Circa 10.000 Menschen versammeln sich, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Neben Popmusik und deutschen Charts wird ordentlich Hip-Hop und Rap laufen. Dafür werden Rapper wie Luciano, Gzuz, Kool Savas, Eno und zahlreiche weitere Musiker sorgen und eine unvergessliche Show liefern. Das Heroes Festival 2020 bietet auch Campingplätze an, um problemlos die zwei Tage des Events durchzuhalten. Deutsch-Rap Fans sollten sich diese Chance nicht entgehen lassen, um ihre Favoriten im Rap live zu sehen.Wer Mallorca vermisst, aber nicht extra nach Spanien will oder aus Kostengründen auf die Reise verzichten muss, kann als Alternative auf das Super Sommer Sause Festival 2020 gehen. Es findet am 13.Juli im Airport Nürnberg statt. Dieses Jahr kam es einem so vor, als wäre der Ballermann für einen Tag in Deutschland. Dank den Gastauftritten von DJ Papaoke, Mia Julia, Peter Wackel und den Atzen, hatte man wirklich das Gefühl, dass man auf Mallorca wäre. Feinste Elektro- und Schlagermusik erwarten einen auf dieser Veranstaltung. Zwar ist noch nicht bekannt, ob diese Musiker 2020 wieder da sein werden, man kann aber schon mit ihnen und anderen vielen Artisten rechnen. Das letzte mal waren sogar mehr als 13.000 Leute anwesend. Wer dieses Event also nicht verpassen will, soll sich den 13.07.2020 im Kalender markieren.Das größte Event in Bayern ist ohne Zweifel das Ikarus Festival in Memmingen. Dieses Jahr versammelten sich um die 50.000 Besucher am Memmingerberg. Für Ikarus 2020 werden auch so viele Leute erwartet, die gemeinsam zur Elektromusik abgehen. Es ist eine mehrtägige Veranstaltung, die am 29.05.2020 beginnt und am 01.06. diesen Jahres endet. Neben der elektronischen Musik für die 100 Künstler sorgen, gibt es auch Workshops. Diese bieten Essen und Getränke an, damit man nicht vergisst, zu essen, wenn man sich in der Musik gehen lässt. Das Line-Up von Ikarus 2020 ist noch nicht bekannt. Sie wird in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Aber weil das Ikarus Festival zu den größten von Deutschland gehört, kann man mit weltbekannten Namen rechnen. Für Elektro-Fans, vor allem in Bayern, ist dieses Event also etwas, was man nicht verpassen sollte.