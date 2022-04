Gospelkonzert „Sing and Pray“ mit dem Ensemble Vocalissimo am 7. August 2022 - Bei schönem Wetter im Schlosshof!

Friedberg : Wittelsbacher Schloss |

Wenn man an Gospels und Spirituals denkt, kommen einem farbige Sängerinnen wie die „Queen of Gospel“ Mahalia Jackson in den Sinn. Dass es durchaus auch im europäischen Raum möglich ist, eindrucksvolle Interpretationen dieser Art von musikalischem Glaubensbekenntnis zu hören, beweist das Friedberger Ensemble Vocalissimo mit den Gesangssolistinnen Alexandrina Simeon und Nathalie Muchitsch immer wieder aufs Neue. Die beiden Sängerinnen werden begleitet von E-Piano, Sax, Klarinette und Schlagzeug. Freuen Sie sich auf einen mitreißenden Nachmittag mit Songs wie "Oh happy day", "I will follow him" und "The Battle of Jericho". Friedbergs Stadtpfarrer, Pater Steffen Brühl SAC, wird das Programm mit Wortbeiträgen bereichern. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im herrlichen Schlosshof statt, bei schlechtem Wetter im Großen Saal. (17.00 Uhr) VVK: 19 Euro.