Sabinas Kochstudio: Nußzopf mit Mandeln und Nüssen

Kein einfaches Rosinenbrot, kein gewöhnlicher Hefezopf. Der Nußzopf aus Sabina Scherers Kochstudio zählt schon zur Kategorie Gebäck mit Anspruch. Duftender Zimt, teilweise geröstete Nüsse, knackige Mandelblättchen und das Aroma von gutem Rum machen Sabinas Nußzopf zu einem etwas anderen Kaffeebegleiter.

650g Dinkelmehl

80g Zucker

100g Butter

1 Würfel Hefe

400ml Milch

15g Salz

300g gemahlene Nüsse

100g Mandelblättchen

80g Zucker

1TL Zimt

30ml Rum

1 Ei getrennt

etwas Glitzer-Puderzucker

Die Milch handwarm erwärmen und teilen. In die eine Hälfte der Milch 1Eßl Zucker, 1Eßl Mehl und die Hefe geben und verrühren. In die andere Hälfte der Milch die Butter geben, schmelzen und wieder etwas abkühlen lassen. Den restlichen Zucker und Salz mit dem Mehl mischen. Nachdem sich die Hefemilch deutlich verdoppelt hat mit dem Mehl mischen. Erst dann kommt die Butter-Milch-Mischung dazu. Zuerst ca. 4Minuten langsam kneten, dann mindestens 4Minuten schnell abschlagen. Den Teig abgedeckt mindestens 30 Minuten gehen lassen.In der Zwischenzeit die gemahlenen Nüsse, Zucker, Zimt und die Mandelplättchen trocken mischen. Zuerst mit dem Rum vermengen, dann das flüssige Eiklar unter rühren, abschmecken.Den lockeren Hefeteig aus der Schüssel nehmen und noch einmal schön durchkneten. Den Teig 10 Minuten entspannen lassen, dann ausrollen. Die Nussmasse gleichmäßig auf der ganzen Teigplatte verstreichen. Die Teigplatte von einer Seite her aufrollen. Die Teigkante nach unten drehen und mit einem sehr scharfem Messer der Länge nach aufschneiden. Die Beiden Hälften locker miteinander verschlingen.Den Zopf auf ein gebuttertes Blech legen und noch einmal 20 Minuten gehen lassen.Das Eigelb mit 2Eßl Milch verrühren und den Nusszopf damit bepinseln. Den Zopf bei 180°C 35 Minuten backen. Nach dem erkalten mit etwas Glitzerstaub verzieren.Keep on cooking!Rezept: Sabina SchererFotos: FSeventfoto