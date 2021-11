Sabinas Kochstudio: Mexikanische Anzacs

Friedberg : FSeventfoto |

Haferflocken und Kokosflocken versprechen ein knuspriges Erlebnis mit den mexikanischen Anzacs aus dem Kochstudio von Sabina Scherer. Für die kommenden Adventstage und die Vorbereitung auf die Weihnachtszeit sind diese Plätzchen einen Eintrag ins Rezeptbuch wert.

100g Haferflocken

125g Mehl

200g Zucker

75g Kokosflocken

150g Butter

2 EL Rübensirup

2EL Wasser heiß

1TL Natron

1 Eiweiß

Alle trockenen Zutaten, außer Zucker, in einer Rührschüssel mischen. Butter, Zucker und Rübensirup in einer Pfanne schmelzen. Natron und Wasser mischen und in die Pfanne geben. Gründlich verrühren, dabei aber nicht zu heiß werden lassen. Die Butter-Zuckermischung und das Eiweiß in die Rührschüssel über die trockenen Zutaten geben und gründlich vermengen.Mit 2 Teelöffel kleine Stückchen abnehmen und mit großem Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Höchstens 12 Kekse auf einem Blech verteilen. Die Kekse fließen auseinander und werden ganz flach.Bei 150°C ca. 12 Minuten backen. Je kleiner der Keks, umso besser schmeckt er.Keep on cooking