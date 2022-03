Sabinas Kochstudio: Heidelbeer-Muffins

Friedberg : FSeventfoto |

An den Ostertagen zusammen am Kaffetisch sitzen, sich unterhalten, Gedanken austauschen und sich besinnen an die Werte von Frieden, Gemeinschaft und Empathie für alle die es in diesen Zeiten wertschätzen. Dazu hat Sabina Scherer in ihrem Kochstudio Heidelbeer-Muffins gebacken die in ihren bunten Förmchen zum gemütlichen Beisammensein einladen.

6 ganze Eier

200g Zucker

200ml Sonnenblumenöl

200ml Eierlikör

300g Mehl

1 Pckch. Backpulver

50g Kakao

25 – 30 Mon Cherie

Heidelbeeren

Die Zubereitung des Muffin-Teigs dürfte allen Koch- und Backfreunden bekannt sein. Deshalb hat Sabina hier auf eine Fotostrecke verzichtet. Ein kleiner Hinweis: Mit den hier verwendeten Zutaten ist die Zeit der Herstellung der Muffins saisonal begrenzt.Die Eier mit dem Zucker ca. 4 Minuten aufschlagen. Zuerst den Eierlikör dann das Öl langsam zugeben. Mehl mit Backpulver mischen und über die Eimasse sieben. Locker unterheben. Achtung: Der Teig bleibt sehr flüssig.Den Teig teilen. 25 - 30 Muffinförmchen auf einem Backblech verteilen. Die helle Hälfte in einen Spritzbeutel füllen und gleichmäßig auf alle Förmchen verteilen. Die zweite Hälfte mit dem Kakao mischen und mit dem Spritzbeutel an die andere Seite der Förmchen füllen. In jedes Muffin ein Mon Cherrie geben und nur leicht eindrücken. Oben auf kommen einige Heidelbeeren.Die Muffin bei 175°C ca. 35 – 45 Minuten backen. Nach dem auskühlen mit etwas Glitzer-Puderzucker bestäuben. Dazu gibt es Eierlikör-Sahne und einen tollen Kaffee.Keep on cooking und allen ein frohes Osterfest!