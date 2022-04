Sabinas Kochstudio: Frühlingsgewand für seine Majestät den Spargel

Friedberg : Sabinas Kochstudio |

Frühlingszeit ist auch die Zeit für leichte, gemüse- und salatreiche Speisen. Gerade der allseits beliebte Spargel darf durchaus einmal in feinem Gelee einer exquisiten Terrine wohnen. Sabina Scherer hat in ihrem Kochstudio eine herzhafte Terrine mit Spargel und Ei geformt

Je 5 Stangen grünen und weißen Spargel

5 hart gekochte Eier

je ½ rote und gelbe Paprikaschote

1 dicke Möhre

2-3 EL Silberzwiebel

200g feine Fleischwurst

9 Blatt weiße Gelatine

500ml Gemüsebrühe

250g Schmand

150g Mayonnaise

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, etwas Silberzwiebelsud

Gemüse waschen und putzen. Spargel, Möhre und Paprika schälen. Möhre und Spargel in Gemüsebrühe zart bissfest kochen. Gemüse und Fleischwurst in gleich große Würfel schneiden. Kochwasser abseihen und zur Seite stellen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Eier schälen. Gemüsewasser erwärmen und die Gelatine darin auflösen. Mayonnaise, Schmand und Gemüsebrühe mischen. Mit den Gewürzen und dem Zwiebelsud gut würzig abschmecken.Eine Schüssel mit Eiswasser bereit stellen. Die Form kurz in das Eiswasser tauchen. Eine dünne Schicht Creme in die Form gießen und im Eiswasser vorsichtig schwenken. Es soll eine dünne weiße Schicht entstehen. Alle Zutaten in die weiße Creme geben. Die Form ungefähr zur Hälfte füllen. Im Eiswasser etwas kühlen bis die Masse fest ist. Die ganzen Eier in den Ring legen, dann den ganzen Rest der Creme über die Eier verteilen bis die Form gefüllt ist. Die Spargel-Ei-Terrine ca. 6 Stunden kühlen.Zum servieren die Terrine kurz in heißes Wasser tauchen und stürzen. Mit etwas Rucola dekorieren und mit Weißbrot kredenzen.Keep on cooking!