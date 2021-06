Sabinas Kochstudio: Biertreberbrot

Friedberg : FSeventfoto |

Wenn ehemalige Friedberger Spitzengastronomen im Ruhestand nicht davon lassen können, dem Brauen von Bier für den eigenen Gebrauch zu fröhnen, wenn eine Stadt zum alljährlichen Stakbieranstich in der lithurgischen Fastenzeit mit dem "Laurentiusbock" der Brauerei Unterbaar ein süffiges Bürgermeisterbier kredenzt – dann sind das die besten Voraussetzungen für ein schmackhaftes Treberbrot. In ihrem Kochstudio hat Sabina Scherer diese Köstlichkeit zubereitet. Viel Spaß beim Nachbacken.

• 500g Dinkelmehl Typ 610• 250g Biertreber• 30g Salz• ½ Würfel Hefe oder 7g Trockenhefe• 1 knappen TL schwarzen Pfeffer gemahlen• 1 Msp Cayennepfeffer• 50g Zuckerrübensirup• 250ml Starkbier (oder Bockbier)• etwas Butter für die KastenformDinkelmehl, Salz, Gewürze und Trockenhefe trocken mischen. Den Biertreber und das Bier zur Mehlmischung geben und gründlich verkneten. Den Teig zugedeckt 1 Stunde ruhen lassen.Den Brotteig noch einmal durch kneten und in eine gebutterte Kastenform legen. In den kalten Backofen geben. Im Backofen bei 220°C, 45 Minuten backen.Nach dem Backen 10 Minuten in der Form ruhen lassen, dann aus der Form nehmen und auf einem Gitter komplett auskühlen lassen.Das Biertreber-Brot eignet sich besonders zu herzhaftem Belag , bayrischem Bier und zur „Biergarten-Brotzeit“.Keep on cookingRezept: Sabina SchererFotografie FSeventfotoFür die Zutaten:Treber von Friedbergs Hausbrauerei SteinerLaurentiusbock von der Brauerei Unterbaar