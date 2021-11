Manu Mahl ist wieder in Friedberg

Friedberg : Manus Genusswelt |

Mancher hat diese Gastronomie am Friedberger Jakobsplatz 3 lange schon vermisst. Das Warten hat jetzt ein Ende. Manuela Mahl öffnet neu ihre „Manus Genusswelt“ am 27. November und freut sich auf ihre Gäste.

Mit einem vorweihnachtlichen Verkauf startet Manu Mahl zurück ins Friedberger Leben. Eine Auswahl an feinen Weinen aus verschieden, bereits befreundeten Weingütern, Weinessige vom Venninger Gut Doktorenhof, Olivenöl aus Italien, Marillenprodukte aus der Wachau und Zirbelkissen aus Südtirol werden im festlichen Angebot zu entdecken sein. Besonders freut sich die beliebte Geschäftsfrau auf den Ausschank und Verkauf ihres Glühweins nach eigener Rezeptur. „glüht weiß“ und „glüht rot“ heißen die Glühweine und „glüht rosa“ ist ihr bekannter und beliebter rosa Himbi. Manu stellt auf Anforderung exklusive Geschenkkörbe mit allerlei Leckereien zusammen. Nach Reservierungen mit maximal 25 Personen wird Manu künftig Geburtstags- und Tauffeiern, standesamtliche Trauungen und andere Events veranstalten.Seit dem ersten Friedberger Advent im Jahr 1993 ist Manu Mahl dabei im funkelnden Friedberger Weihnachtsleben. Vor zehn Jahren eröffnete Manuela Mahl ihr Geschäft am Friedberger Jakobsplatz. Als allzeit beliebter und gern besuchter Kommunikationstreff etablierte sich der exklusive Betrieb schnell ins Friedberger Geschäftsleben. Wir treffen eine äußerst sympathische Geschäftsfrau, die uns sofort „ihre Liebe zum Gardasee“ gesteht und sich einen „absoluten Genußmenschen“ nennt. Manu liebt die österreichischen, deutschen und italienischen Schmankerl. Ihre Favoriten sind derzeit die Pfälzer Weißweine „mit ihrer Spritzigkeit und Frische.“Als besondere Überraschung ließ uns Manu Mahl Aperitiv- und Digestiv-Essige vom Doktorenhof verkosten. Begeistert hat uns der „Purple Elefant-Weinessig“ mit einem großen Geschmackserlebnis. Kreuzkümmel, Kardamom, Koriander und Honig lassen sinnlich ins Märchenland von 1001er Nacht träumen..Wie alle Friedberger:innen wird Manuela Mahl den Friedberger Advent vermissen, der auch 2021 wegen den dramatisch gestiegenen Fallzahlen der Erkrankungen durch das Corona-Virus ausfallen muss. Mit ihrem Angebot am Jakobsplatz hofft Manu allen Besucher:innen in der gemütlichen Atmosphäre ihres neu gestalteten Geschäfts ein wenig Lichterstimmung in die Herzen tragen zu können. Bei einem Glühwein oder ausgesuchten Weinen wird für alle sicher Zeit sein, die Friedberger Vorweihnacht in die Sinne zu lassen.Das Betreten von „Manus Genusswelt“ ist ausschließlich unter den 2G-Reglungen gestattet und es wird ein Check-in mit App gefordert.Samstag, 27.11.2021 und Sonntag, 28.11. 2021 von 16.00 bis 20.00 Uhranschließend immer Mittwoch bis Sonntag von 16.00 bis 20.00 Uhrbis einschließlich Donnerstag, 23.12.2021