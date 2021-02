Herzerlkuchen für Verliebte zum Valentinstag

Friedberg : FSeventfoto |

Der 14. Februar gilt als Jahrestag für gegenseitige Liebe, freundschaftliche Verbundenheit und Zuneigung. In Sabinas Kochstudio hat Sabina Scherer einen Kuchen gebacken, der nach dem Anschnitt eine herzliche Überraschung offenbart.

Herzerlkuchen für Verliebte

• 1 Ei getrennt• 50g Zucker• 50g Mehl• Lebensmittelfarbe• 200g Butter• 200g Zucker• 10g Salz• 4 Eier• Abrieb einer Bio-Zitrone• 75ml Rum• 350g Mehl• 1x Backpulver• 150g Puderzucker• ein Spritzer Zitronensaft• Lebensmittelfarbe• einige Tropfen WasserZuerstfür die Herzen herstellen:Das Ei trennen und das Eiweiß steif schlagen. Das Eigelb und einige Tropfen der Lebensmittelfarbe zugeben und locker unterziehen. Das Mehl darüber sieben und leicht unterheben. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech den Teig am besten in einen kleinen Backrahmen streichen. Bei 180°C 6-8 Minuten backen. Vom abgekühlten Biskuit Herzen ausstechen und mit Zuckerschrift, Konfitüre oder geschlagenem Eischnee aneinander kleben.Fürdie Butter, den Zucker und das Salz schaumig schlagen. Die Eier nach und nach dazu geben und kräftig mit dem Schneebesen unterschlagen. Den Rum und die abgeriebene Zitronenschale in die Butter-Zucker-Masse rühren. Das Mehl mit dem Backpulver über die Masse sieben und untermengen. 1/3 des Teiges in die vorbereitete Backform geben und glatt streichen. Die Herzen dicht aneinander leicht auf den Teig setzen. Links und rechts neben den Herzen mit dem Teig auffüllen und die Herzen auch oben mit dem Teig bedecken. Im Ofen bei 180°C 45 Minuten backen.In der Zwischenzeit den Puderzucker glatt rühren, teilen und verschieden farbig einfärben.Nach der Backzeit den Kuchen aus dem Ofen nehmen,15 Minuten ruhen lassen und dann aus der Form lösen. Den noch warmen Kuchen mit der helleren Glasur überziehen und mit der dunkleren Glasur feine Fäden ziehen. Mit ein paar Liebesperlen dekorieren.Keep on cooking!