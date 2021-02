Fasching, geht nicht? Geht doch!



Den Fasching komplett ausfallen lassen? „Nicht mit uns!“ haben sich einige engagierte Närrinnen und Narren gedacht und eine Online-Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Unter dem Motto „Fasching in der Kischdn“ findet am 14.02. ab 16:11 Uhr auf der Plattform Zoom die Faschingssitzung statt. „Wenn die Menschen nicht zum Feiern rausgehen können, kommen wir eben zu ihnen nach Hause und feiern gemeinsam vor der Kischde“ so Thomas Quante, einer der Initiatoren. „Wir haben ein tolles Programm zusammengestellt um etwas Abwechslung zu bieten“ so Quante weiter.Als Moderator konnte der Hofmarschall der Lecharia Klosterlechfeld Matthias Krause gewonnen werden. Klar, dass sich die Lecharia auch etwas einfallen lassen wird, um ihren Hofmarschall zu unterstützen.Das absolute Highlight wird aber der durch seine Fernsehauftritte bekannte Comedian Heinz Gröning sein. „Der unglaubliche Heinz“ wird sich live aus Köln zuschalten und Ausschnitte aus seiner Show „DER PERFEKTE MANN - eine Laughstory“ präsentieren.“Unterstützung bekommen die Närrinnen und Narren von der FDP Aichach-Friedberg. „Eine super Idee“ so die Friedberger Stadträtin Cornelia Böhm und FDP Kreisrat Karlheinz Faller, die beide sofort ihre Unterstützung zugesagt haben.Damit auch zu Hause die richtige Stimmung aufkommt, bekommen die ersten 20 Anmeldungen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg eine Faschings Kischdn nach Hause geliefert. „Zu einem richtigen Fasching gehören natürlich auch Krapfen, Luftschlangen und Konfetti“ so Cornelia Böhm und lässt damit schon anklingen was sich in der Faschings Kischdn finden lassen wird, auch wenn sie den genauen Inhalt noch nicht verraten möchte. Karlheinz Faller ergänzt, dass auch Kostüme dazugehören und weist auf den Kostümwettbewerb hin:„Alle sind herzlich eingeladen kostümiert an der Veranstaltung teilzunehmen. Das beste Kostüm wird prämiert und erhält einen Friedberger City-Scheck in Höhe von 22€.“.„Die Krise zwingt uns gerade dazu kreativ zu sein“ so alle Beteiligten, die mit großem Engagement und viel Spaß mitten in den Vorbereitungen stecken. Man darf also gespannt sein was sich die Närrinnen und Narren noch ausdenken.Eine Teilnahme ist natürlich spontan möglich, wer aber eine Faschings Kischdn bekommen möchte, kann sich ab sofort anmelden unter fasching@fdp-aichach-friedberg.de. Weitere Infos auch zu den Einwahlmöglichkeiten gibt es auf der Homepage fdp-aichach-friedberg.de.Und wer sich an „Fasching in der Kischdn“ noch selbst aktiv beteiligen möchte, darf sich gerne melden.Am 14.02.21 ab 16:11 Uhr geht’s los. Sie erreichen die Sitzung über folgendem Link:Meeting-ID: 839 3236 1282Kenncode: Hellau