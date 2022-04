Besucherführungen im Mai 2022 / swa erleben im Mai / Das historische Wasserwerk am Hochablass ist auch dabei!

Wo übernachten eigentlich Busse und Straßenbahnen? Wie sieht der Gaskessel innen aus? Bei den Führungen der Stadtwerke Augsburg (swa) werden diese und viele andere Fragen beantwortet. Einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen erhalten Interessierte beim Führungsprogramm der swa. Ab sofort heißt es wieder: swa erleben.Wegen Corona ist eine vorherige Anmeldung zu den Führungen im Internet unter www.swa.to/erleben notwendig. Die Führungen der swa finden immer sonntags statt. Die Online-Anmeldung läuft bis zum Freitag vor dem jeweiligen Führungstermin.• 12 Uhr bis 17 Uhr: freie Besichtigung• 15 Uhr: Führung, max. 20 Personen, kostenlos• 11 Uhr Treffpunkt Kiosk Sportanlage Süd Dauer 3 Stunden ca. 20km max. 15. Pers.• Aufstieg Gaskessel: 10,11,12 und 13 Uhrmax. 19 Personen, Kosten: 10 Euro p. P. bzw. 8 Euro mit swa City Card• Geschichtliche Führung: 10:30 und 13 Uhrmax.15 Personen, kostenlos• Gaswerk Kunstführung: 13:30 Uhrmax. 10 Personen, kostenlosDas historische Wasserwerk am Hochablass gehört seit 2019 zum Welterbe. Es war das erste Wasserwerk weltweit, das eine Trinkwasserversorgung ohne Wassertürme ermöglichte. Besucherinnen und Besucher erfahren, wie die einzigartige Technik über 100 Jahre hinweg funktionierte. Das Wasserwerk öffnet bei der freien Besichtigung von 12 bis 17 Uhr jeden ersten Sonntag im Monat seine Tore. Vor Ort besteht die Möglichkeit, per Audioguide Informationen über das Wasserwerk zu erhalten. Um 15 Uhr wird eine Führung angeboten.Neu ist der Audio-Walk „Wie oft Du auch den Fluss ansiehst“. Das Ensemble TEXT WILL TÖNE hat einen poetisch-musikalischen Audio-Walk für das Historische Wasserwerk am Hochablass konzipiert, flankiert von zwei Kurzfilmen, die mit der Videokünstlerin Stefanie Sixt entstanden und im kleinen Kino im Wasserwerk zu sehen sein werden. Dieser neue Programmpunkt im Rahmen von „swa erleben“ bietet einen anderen, neuen Blick auf das Wasserwerk und seine ganz eigene Ästhetik. Der Audio-Walk ist über einen QR-Code kostenlos auf dem eigenen Smartphone abrufbar.Überall im Augsburger Stadtgebiet sind sie bereits von Weitem zu sehen: Die bunten Trafostationen der swa. In zahlreichen Graffiti-Workshops mit verschiedenen Gruppierungen aller Altersklassen sind die Kunstwerke entstanden. Bei der Graffiti-Radeltour fahren die Teilnehmenden zehn Technikgebäude im Stadtwald ab, die gemeinsam von den swa und den Bunten mit Graffiti gestaltet wurden. Zu jedem der Häuschen gibt es spannende Hintergrundinfos der Graffiti-Künstler.Die swa entwickeln das Gaswerksareal in Oberhausen zu einem Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft. Besucherinnen und Besucher erwartet dort beim Aufstieg auf den Gaskessel eine atemberaubende Aussicht über Augsburg vom 84 Meter hohen Gaskessel. Für den Aufstieg müssen die Teilnehmenden schwindelfrei sein und festes Schuhwerk tragen. Aufstiege finden ausschließlich bei guter Witterung statt. Der Aufstieg erfolgt mit maximal zehn Personen und kostet zehn Euro, mit der swa City Card nur acht Euro. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren dürfen in Begleitung Erwachsener nach Voranmeldung gratis aufsteigen. Aufstiege sind um 10, 11, 12 und 13 Uhr.Bei der historischen Führung über das Gaswerksgelände erklären die Gaswerksfreunde den geschichtlichen Hintergrund des Gaswerkareals. Anhand der Gebäude wie Kühlerhaus, Apparatehaus oder Gaskessel sowie im Museum wird die Funktionsweise des Gaswerks erläutert. Die Besichtigung dauert etwa zwei Stunden. Für die Teilnahme ist eine Voranmeldung notwendig, die Führung ist kostenlos.Neu ist die Gaswerk Kunstführung von Kunstschaffenden aus dem Gaswerk. Die Stadtwerke Augsburg stellen dort rund 5.000 Quadratmeter an geförderter Fläche für Proberäume und Ateliers zur Verfügung. Sukzessive werden drei historische Gebäudekomplexe saniert und gemeinsam mit einem Neubau für Musik, Kunst und Begegnung zur Verfügung gestellt. Erste Künstlerinnen und Künstler sind bereits 2019 vom Reese-Gelände auf das Gaswerkareal gezogen, seitdem wurde viel sehenswerte Kunst geschaffen. Treffpunkt für die Führungen ist an der „swa REHcycling-Skulptur“ im Eingangsbereich gegenüber dem Ofenhaus. Neben einem Rundgang zu den Kunstexponaten im Außenbereich geht es in die Ateliers der Gaswerkskünstlerinnen und -künstler.Aufgrund der aktuellen Situation weisen die swa darauf hin, dass eine Voranmeldung zu den Führungen unter www.swa.to/erleben nötig ist. Die Anmeldedaten werden für die Rückverfolgbarkeit im Rahmen der Pandemieregeln genutzt. Während der gesamten Führung ist im Innenbereich eine FFP2-Maske zu tragen. Es gelten die Mindestabstandsregeln, Hygieneempfehlungen und Schutzmaßnahmen.Alle Führungstermine sowie den Link zur Anmeldung und für weitere Fragen finden Interessierte unter: www.swa.to/erlebenQuelle SWA/PM