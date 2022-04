Aus Sabinas Kochstudio: Zum Muttertag eine exklusive Brottorte

Friedberg : Sabinas Kochstudio |

Der Feiertag zu Ehren aller Mütter sollte neben der Unterstützung von regionalen Gärtnereien auch ein besonderes Schmankerl für das Zusammensein am Mittag oder in den Abendstunden zum Inhalt haben. In ihrem Kochstudio hat Sabina Scherer für den Muttertag eine herzhafte Brottorte zusammen gestellt.

600g Frischkäse

300g Kräuterfrischkäse

400g Kräuter-Crème fraîche

500g Sahnequark

1 Salatgurke

1 Bund Radieschen

400g Prosciutto cotto

3 -5 hart gekochte Eier

1 Vollkorntoast

250g bunte Kirschtomaten

Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer

Knoblauch, Schnittlauch und Kräuter nach Wahl

frischer Parmesan

Gemüse und Kräuter waschen und trocknen. Kräuterfrischkäse und Kräuter-Crème fraîche zu einer Creme zusammen rühren und herzhaft abschmecken. Knoblauch pressen und mit etwas Salz ganz fein zerdrücken. 250g Sahnequark mit 300 g Frischkäse und dem Knoblauch verrühren und herzhaft, leicht scharf abschmecken. Gurke, Eier und Radieschen in Scheiben schneiden. Vom Vollkorntoast den farbigen Rand abschneiden.Einen Tortenring auf einem Tortenteller stellen. Die erste Schicht besteht aus Toastbrot. Es muss bodendeckend gelegt werden. Darüber kommt eine dünne Schicht Kräuterfrischcreme. Darauf kommt deckend Schinken und wieder Creme. In Schichten nach eigenem Wunsch weiter verfahren. Es sollten mindestens 2 Schichten Gurken und 2 Schichten Radieschen verarbeiten werden. Die Torte jetzt mindestens für 4 Stunden kühlen.Für die Deckschicht Frischkäse und Quark mit etwas Salz glatt rühren. Die Torte damit ummanteln. Den Schnittlauch in unregelmäßiger Höhe mit Frischkäsecreme rund um die Torte kleben. Mit halbierten Kirschtomaten, Radieschen- und Gurkenscheiben dekorieren. Einige Basilikumblätter und Parmesan vollenden die Torte.Keine Tomaten in die Torte packen, diese sind zu naß, matschen und verwässern die Torte.Keep on cooking!