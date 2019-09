Anzeige

Broschüre Alg II

Das "Merkblatt Arbeitslosengeld II / Sozialgeld Grundsicherung für Arbeitssuchende" ist kostenlos bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bzw. den Agenturen für Arbeit vor Ort kostenlos erhältlich. Das aktuelle Exemplar stammt vom Januar 2019 und hat einen Umfang von 86 Seiten.



Anspruchsvoraussetzungen, Antragstellung und -bearbeitung, Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen, Bildungs- und Teilhabepaket, soziale Sicherung sowie Sanktionen sind die zentralen Themen, die hier behandelt werden.



Die Ausführungen sind sehr ausführlich, gründlich und so leicht verständlich wie möglich. Wer von dieser Sozialleistung leben muß, kann so viele informative Anregungen erhalten.

Gefällt mir