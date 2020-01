Dank FREIER WÄHLER am 8. März kein verkaufsoffener Sonntag

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss diskutierte über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags am 8. März 2020 anläßlich der internationalen Leitmesse für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness und Spa, der Messe Beauty, in den Stadtteilen Altstadt und Stadtmitte.Jürgen Krüger, Ratsherr a.D., Bürger- und Ausschussmitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER begründet, warum seine Stimme die Ein-Stimmen-Mehrheit gegen diesen verkaufsoffenen Sonntag brachte: „Im Grundsatz habe ich gar nichts dagegen, wenn Arbeitgeber von Montag bis Samstag ihre Geschäfte öffnen, wann immer sie wollen. Wenn es zu diesen Öffnungszeiten Arbeitnehmer gibt, die arbeiten können und wollen, ist das schön. Wenn der Arbeitgeber selber die Zeiten bedient, in denen keine Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, auch schön. Aber ein Tag in der Woche, der Sonntag, sollte der Erholung, der Familie, den Freunden vorbehalten bleiben.Auch die von der Verwaltung vorgelegte Begründung für die Öffnung des Sonntag-Nachmittags 8. März überzeugte mich nicht.“Foto: pixabay