Tobias Gröbl und Anton Eser imponieren bei Meisterschaften in Augsburg und Friedberg

Donauwörth : Straße | Bei herrlichem Spätsommerwetter gingen am Wochenende in Friedberg der zweite Teil der Schwäbischen Aktiven- und Jugendmeisterschaften sowie im Augsburger Siebentischwald der 35. swa-Halbmarathon mit Bayerischen, Schwäbischen und Kreismeisterschaften über die Bühne. Erneut konnten sich die Leichtathleten der LG Zusam mit herausragenden Leistungen bestens in Szene setzen.

Fünf Meistertitel für Tobias Gröbl im Halbmarathon

In Anbetracht gesundheitlicher Probleme in den vergangenen Wochen hatte sich Tobias Gröbl erst auf den letzten Drücker zu einem Start in Augsburg entschieden und gehörte somit nicht unbedingt zum Favoritenkreis. Diese Rolle nahmen der junge Tobias Ritter (FC Ebershausen) und die beiden Passauer Zwillinge Felix und Lorenz Adler ein, die in diesem Jahr schon mit Topzeiten über zehn Kilometer beeindruckt hatten. Aber manchmal kommt es anders als man denkt. Denn schon vom Start weg ergriff Tobias Gröbl die Initiative und lief Seite an Seite mit Tobias Ritter den Mitkonkurrenten immer weiter davon. Auf der zweiten von drei zu laufenden Runden spielte der 38-jährige Itzinger seine ganze Routine aus und löste sich auch noch von Ritter, der dem hohen Tempo nicht mehr folgen konnte. Nach anstrengenden 21,1 Kilometern überquerte er in ausgezeichneten 1:09:25 Stunden die Ziellinie an der Sportanlage Süd und wies die junge bayerische Läufergarde nochmals in die Schranken. Damit sicherte sich Tobias Gröbl die Bayerischen Meistertitel der Männer-Hauptklasse und bei den Männern M35. Zwei Schwäbische Erfolge und der Kreistitel kamen in den parallel geführten Wertungen noch hinzu. Eine klasse Leistung gelang auch Markus Wegner im Hobbylauf über 6,7 Kilometer. In 25:05 Minuten erreichte er im Gesamteinlauf den dritten Platz.

Anton Eser Deutschlands schnellster 13-jähriger über 800 Meter

Mit zwei neuen LG-Rekorden triumphierte Anton Eser bei den schwäbischen Stadion-Meisterschaften in Friedberg. Zuerst sprintete der 13-jährige Wertinger über 75 Meter in 9,86 Sekunden zum Meistertitel und Rekord, um dann zwei Stunden später über 800 Meter eine Fabelzeit auf die Bahn zu zaubern. In ausgezeichneten 2:11,77 Minuten verbesserte er nicht nur seinen eigenen schwäbischen Rekord sondern erzielte eine Zeit, die in diesem Jahr keinem seiner gleichaltrigen Konkurrenten in Deutschland gelang. Platzierungen auf dem Siegerpodest erzielten bei den Männern Eduardo Medrano als Zweiter im Weitsprung mit 5,49 Metern und Tobias Anton als Dritter über 400 Meter in 56,38 Sekunden. Etwas Pech hatte dagegen das 4 x 100 Meter Staffelquartett der LG Zusam. Beim letzten Wechsel wurden Eduardo Medrano, Tobias Anton, Tobias Steige und Thomas Eser vom Auerbacher Jugendteam behindert und verloren dadurch wertvolle Zeit. Als Testlauf für das DMM-Finale am Wochenende in Donauwörth waren sie dennoch mit 49,65 Sekunden und Platz zwei zufrieden.Weitere LG-Ergebnisse auf einen Blick:AugsburgHobbylauf 6,7 km: 18. Christian Wegner 29:32 min; 31. Georg Leichtle 33:01 min.