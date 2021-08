Es ist viel los...

Es hat sich in den letzten Wochen wirklich einiges ergeben.Nicht nur, dass wir sonntags nun immer nachmittags Gassigeher wieder willkommen heißen können, nein, wir haben auch ein paar neue Bewohner im Hunde- und Katzenhaus, die ich Ihnen heute mit ein paar Bilder vorstellen möchte.In Sachen Freund aus dem Katzenhaus bin ich mit den 3 Jungs aus Gehege 1 in Kontakt.undkönnen sich nur noch nicht so richtig einigen, wer nun was machen soll und wer was schreiben will. Ich finde die 3 ja wirklich klasse, aber ganz ehrlich, so zwischen uns im Vertrauen gesprochen, ich werde mich mal mitunterhalten, ob er sich eine Mithilfe am Tagebuch vorstellen kann.ist vor Kurzem in den Außenbereich gezogen und scheint mir eine klare Vorstellung vom Leben zu haben. Es ist wirklich zu schade, dass ichbisher nur durchs Fenster gesehen habe und noch nicht im Vorbeilaufen "Hallo" sagen konnte. Sie ist eine so tolle Katzendame und hat hier ja ihre Babys groß gezogen. Sie hätte sicherlich ein paar interessante Dinge zu erzählen. Vielleicht schaffe ich es ja mal heimlich um Eck herum zum Mietzhaus und erwischegerade beim Sonnenbaden im Außenbereich vom Katzenzimmer.Auch bei unseren jungen Katzen und im Kindergarten tut sich sehr viel. Ich bin mir sicher, dass Sie nachvollziehen, dass ich kaum dazu komme, Fotos von all den kleinen Kätzchen zu machen, die zur Zeit bei uns oder auf unserer Pflegestelle untergebracht sind.Ich sage immer, dass diese teilweise so putzig sind, dass ich vergesse, dass wir ja auch Bilder brauchen, damit Sie meine Begeisterung nachvollziehen können.Aber mein Haus- und Hoffotograf hat mir versprochen bald mal wieder eine längere Zeit bei uns zu verbringen und dann mal wieder alles und jeden zu fotografieren - ob er oder sie will oder nicht.Das witzige bei so etwas ist dann immer, dass nicht wir Tiere die schnellsten sind, die das Weite suchen, sondern unsere Menschen.Ich glaube, die müssen wir mal gemein überraschen, damit Sie vielleicht auch einmal unsere Menschen, die sich so gut um uns kümmern, kennen lernen können.Aber zurück zu den tierischen Bewohnern bei uns. Ich arbeite als an einer Kontakt-Katze im Katzenhaus, damit ich Ihnen von dort bald mehr Details berichten kann oder sogar erzählen lassen kann. Bis dahin beschränke ich mich erst einmal auf meine neuen Mitbewohner im Hundehaus.Sie kennen schonund mich. Neu eingezogen sind bei unsundund natürlich ist auchnoch bei uns zu Hause.Lassen Sie mich kurz zu den Neuen etwas sagen: es sind eindeutig zu viele Kerle!Hätte ich nicht ineine tolle neue Freundin gefunden, dann wäre ich aber ziemlich arm dran.hat inihren besten Freund gefunden undkam gleich mitals besten Kumpel ums Eck.Da muss ich schon sagen, dass wir Rüden hier mal ohne Frage im Nachteil sind. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da waren wir Jungs die, die wählerisch sein konnten. Und wie ist es jetzt? Die Mädels picken sich halt einfach die Kerle raus, die ihnen am besten gefallen und nicht die, die vielleicht auch mal gerne ein wenig Aufmerksamkeit hätten.Aber schön, ich habe ja meine. Ich muss ich zwar hin und wieder noch Manieren beibringen, weil sie nicht versteht, dass ich keine 2 Jahre mehr bin und manchmal einfach nicht leiden kann, wenn man an mit hoch springt, aber sie tut ihr Bestes und ich kann halt mit ihrer Größe und ihrem Gewicht mithalten. Aber bitte, um Himmels willen, verstehen Sie das jetzt nicht falsch.ist nicht dick! Gott, wenn sie das hört, dann ist sie am Ende sauer auf mich. Nein, alsohat eine top Figur, aber sie ist halt kein Zwergpinscher, sondern, ihrer Rasse entsprechend, ein gestandenes Hunde-Mädel.Ich muss aufpassen, was ich schreibe, sonst rede ich mich um Kopf und Kragen.Deswegen mal kurz zu unseren neuen Herren der Hundeschöpfung:ist ein alter Haudegen, der in seinem Leben bisher nicht viel Zuneigung und Nähe von Menschen erlebt hat. Warmherzigkeit und Knuddeln kannte er bis vor Kurzem scheinbar gar nicht und genießt es hier zu sein. Regelmäßig Wasser und gutes Futter, ärztliche Versorgung und eben Liebe, lassen ihn richtig aufblühen. Am Anfang dachte ich, dass er bestimmt etliche Jahre älter ist als ich, aber da hatte ich mich getäuscht. Sein bisheriges Leben hat nur Spuren an ihm hinterlassen. Ich hoffe, dass er bald eine Familie findet und die restliche Zeit seines Hundelebens endlich ein tolles Hundeleben haben kann..... was soll ich zusagen?ist ein Dackelmischling und auch wenn er auf den ersten Blick dafür vielleicht zu groß erscheint, dann schauen Sie bitte ein zweites Mal hin und gucken Sie ihm in die Augen.ist ein aufgeweckter kleiner Kerl, der Menschen über alles liebt, Küßchen verteilen will und am liebsten beständig Körperkontakt hätte. Ich glaube, dass er bisher nie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er so sehnsüchtig wünscht.findet es furchtbar, wenn unsere Menschen bei einem von uns anderen Bewohnern sind. Ich weiß nicht, ob das an dem Dackel in ihm liegt oder dem Mangel an Liebe in seinem bisherigen Leben, aberwill nicht unbedingt teilen. Mit anderen Rüden kommt er auch nicht so gut klar - das ist denke ich ganz klar dieses "kleiner Mann ganz groß" - Gefühl mit dem Dackel auf die Welt kommen. All die Vertreter dieser Rasse, die ich hier kennen lernen durften, hatten nie wirklich die große Lust, ihr Leben mit einem anderen Hund zu teilen. Gut, ich könnte mir dies auch nur mit einem tollen Mädchen vorstellen, einen anderen Hunde-Mann im Haus hätte ich wohl auch nicht gerne.ist aber ein echter Schatz wenn es um Menschen geht und Gott sei dank ist er ja auch der Suche nach eine Menschenfamilie, die ihn adoptieren soll und keinem Hunderudel.Und dann hätten wir. Was für ein Strahlemann. Ich glaube,ist ein Everybodys Darling - Hund. Das soll nicht negativ sein. Er ist hübsch, hat die perfekte Größe und Statur, ist unglaublich lieb zu Menschen, spielt gerne, zeigt seine Freude am Leben und kann sogar klasse mit so kleinen Zicken wieumgeben. Ich überlege mir, ob ich hier schon jemals, in der Zeit, in der ich hier lebe, einen derartigen Strahlemann kennen gelernt habe. Vielleicht liegt es daran, dassweiß, dass jetzt sein Glück anfängt und er endlich auf dem Weg zum guten Hundeleben ist. Vielleicht hat er einfach beschlossen, seine Vergangenheit komplett hinter sich zu lassen und hier einfach neu anzufangen. Und dieses große Glück, das er hat, hier leben zu dürfen, hier den Neustart anfangen zu können, das macht ihn zu einem entspannten und glücklichenUnd ich war schon wieder gemein - ich weiß. Ich habe die kleineals Zicke bezeichnet. Das ist nicht fair. Sie kann ja nichts dafür, dass sie ein Spitzmischling ist und eben ein paar Eigenarten hat wie diesen unglaublichen Dickschädel und die Überzeugung, dass sich die Welt der Menschen um sie dreht.ist ein Schätzchen, das ist gar keine Frage. Sie ist zuckersüß und lieb, aber auch manchmal total überdreht und hängtam Ohr und sie kann sogar Schuhbändel aufmachen. Ich glaube, mit den richtigen Menschen, dieeinfach so lieben wie sie ist und die diesen Drang nach Bewegung und Wissen richtig lenken können, wirdeine ganz tolle Begleiterin werden.Also ich bin ehrlich gespannt, wer von den Neuen als erster seine Familie finden wird.Nicht, dass wir hier so etwas wie einen Wettbewerb haben, das geht ja gar nicht, aber ich finde es immer spannend, wie sich die Menschen entscheiden, wenn sie zu uns kommen. Es muss halt passen. Es reicht nicht, wenn der Mensch sagt "ich will" und der Hund vielleicht sagt "ich bin mir nicht so sicher" ... da kommen dann unsere Menschen ins Spiel, die für unser Wohl entscheiden. Ich finde es wichtig, dass das auch jeder, der zu uns kommt, versteht. Unsere Menschen entscheiden nie gegen einen Interessenten, sondern immer für uns. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Man kann uns ja nicht auf einmal komplett ändern oder umdrehen. Ich bin sehr froh, dass eigentlich jeder Besucher, der zu uns kommt, um sich über eine Adoption zu unterhalten, das auch versteht.Und natürlich dürfen wirundnicht vergessen. Unsere beiden Hunde-Damen entwickeln sich hier im Tierheim richtig gut - auch wennMenschen gegenüber immer noch sehr scheu ist, so macht sie doch wirklich Fortschritte. Undlernt so langsam ihre überschäumende Energie nicht gleich direkt auf den Menschen los zu lassen, sondern wartet anstandshalber ein paar Minuten, damit der Mensch auch einen festen Stand hat.Ja, wir haben alle so unsere Vorlieben und Eigenarten, aber eines haben wir alle gemein, wir sind bereit unsere Chance auf ein neues Leben zu nutzen.Also, wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie doch Sonntagnachmittag vorbei, aber seien Sie bitte nicht enttäuscht, wenn ganz viele andere Menschen auch zu Besuch kommen wollen. Wir sind zwar alle zusammen auf dem richtigen Weg, aber wir sind noch nicht wieder im Normalzustand.Sie müssen sich an die Vorgaben und Anweisungen unserer Menschen halten, das geschieht zu Ihrem Schutz.Wenn Sie wirklich über eine Adoption nachdenken und nicht nur mal so Gassi gehen wollen, dann rufen Sie besser bei unseren Menschen an und machen einen Termin aus. Dann haben Sie viel mehr Zeit, mit unseren Menschen zu reden. Unsere Menschen sagen mir immer, dass ich darauf hinweisen soll, dass sonntags keine Vermittlung stattfinden kann und, dass man dafür eben bitte den Telefonhörer in die Hand nehmen soll und anrufen soll.So, jetzt habe ich den Hinweis auch noch untergebracht und werde mich mal wieder ein wenig an die Luft begeben und die Sonne genießen, solange der Sommer noch da ist.Vergessen Sie uns nicht und bleiben Sie gesund.Ihr