Fastfood kann zu einem früheren Tod führen

Diese Essen werden zum Teil fast nur aus künstlichen Produkten hergestellt. Fertiggerichte enthalten zu viele gefährliche Konservierungs-, Farb-, Geschmacks- und Aromastoffe, schlechtes und zu viel Fett, sowie künstlich hergestellten Zucker und sind somit ein wahrer Krebscocktail für den Körper.Studien zeigen, dass Menschen, die sich ständig von Fertiggerichten und Tiefkühlessen ernähren, häufiger an Krebs erkranken.Eine Studie aus den USA zeigt, dass Männer, die mindestens einmal in der Woche frittierte Tiefkühlkost wie Pommes Frites, Hähnchennuggets oder in Fett gebackenes Gebäck wie Donuts essen, um 35% stärker prostatakrebsgefährdet sind als andere, die höchstens einmal im Monat zu diesen Produkten greifen.Industriell verarbeitete Nahrung enthält weniger brauchbare und für den Körper hilfreiche Nährstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe, Zink oder Folsäure, aber dafür zu viel Zucker, zu viel schlechte Milch, zu viel schlechtes Fett (Transfettsäuren), zu viel Säure, zu viel Getreide (Weizen), zu viele Chemikalien (Zusatzstoffe, Hormone, Konservierungsstoffe usw.) – all das zerstört Organe und Zellen und verursacht schlimme Krankheiten.Vor allem wegen des hohen Phosphatgehalts.Phosphate kommen sowohl in Speisen als auch in Getränken als Säuerungsmittel zum Einsatz. Die Industrie nutzt sie außerdem als Säureregulatoren, Emulgatoren, als Schmelzsalz sowie als Konservierungsmittel versteckt hinter den Nummern E 338 und E 339. Zu viele Phosphate verursachen verschiedene Erkrankungen wie Arterienverkalkungen und beschleunigen den Alterungsprozess des Körpers und die frühe Faltenbildung.Tabou B. B. Braun aus: