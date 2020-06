Selbstliebe: Wie liebst du dich selbst positiv?

Was ist Selbstliebe eigentlich? Eine Analyse.Selbstliebe, was ist das? Und vor allem: Wie liebst du dich selbst auf positive Weise?Wie viele Menschen lieben sich in Deutschland und Europa wirklich selbst? Und was bedeutet das konkret?Wir hören immer wieder von Menschen, die sich nicht selbst akzeptieren, weil sie sich nicht idealgewichtig, schön, klug genug etc. fühlen. Und auch viele erfolgreiche Menschen, die bereits sehr viel in ihrem Leben erreicht haben, sind oftmals nicht zufrieden mit sich selber. Sie wollen immer mehr erreichen, in ihrem Job besser werden, besser aussehen, mehr Sport treiben, noch mehr Medaillen gewinnen und Siege erringen etc. Sie fühlen sich nie gut genug, sind nie am Ziel und werden niemals zufrieden mit sich sein. Doch ist das tatsächlich Selbstliebe? Und wenn nein, was ist Selbstliebe sonst?Was ist Liebe im Allgemeinen?Um klären zu können, was Selbstliebe ist, müssen wir erst einmal herausfinden, was Liebe ganz allgemein bedeutet. Liebe umfasst alles, ist ein Sammelbegriff für die Liebe zu unseren Mitmenschen, für die Liebe zu Gott und für die Liebe zu uns selber. Es gibt verschiedene Formen von Liebe: die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, aber auch die sexuelle Liebe zweier Liebespartner zueinander. Letzten Endes haben alle Formen der Liebe etwas gemeinsam: Sie entspringen dieser Liebe, die uneigennützig, rein und echt sein sollte. Doch kennen wir alle die Liebe wirklich und lieben wir tatsächlich so selbstlos?Nur wer andere liebt, kann sich auch selber lieben.Tatsache ist, dass nur wer zu sich selber so etwas wie Liebe empfindet, auch andere Menschen lieben kann. Dies gilt auch umgekehrt: Wer andere Menschen nicht wirklich echt und tief lieben kann, so wie sie sind und ohne Hintergedanken, kann auch nicht selbst lieben. Die Selbstliebe und die Liebe zu anderen Menschen haben etwas miteinander zu tun. So wie wir uns selbst lieben, werden wir auch andere lieben, und umgekehrt.Wenn du dich selbst wirklich positiv lieben möchtest, dann lies mehr darüber unter „Blick im Ratgeber“! Dies wird dir helfen Stolpersteine auf dem Weg zu deiner positiven Selbstliebe zu beseitigen, Hindernisse zu dir selbst aus dem Weg zu räumen und dich und andere anzunehmen und bedingungslos zu lieben!Suchwörter: Liebe, positive Selbstliebe, bedingungslos, uneigennützig, selbstlos lieben, sich und andere annehmen, sexuelle Liebe, Liebe einer Mutter zu ihrem Kind.Aus dem Buch: „Die 4 Glückssäulen der Primitiven – So einfach wirst du glücklich sein und bleibst es, egal was passiert.“Share on Facebook