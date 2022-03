„In einem Jahr wird es keine Ukraine mehr geben, wenn das so weitergeht“

DAS IST SCHAMLOS UND MENSCHENVERACHTEND!!!!!!

in der Ukraine berichtete!Diese Worte haben mich unglaublich getroffen!Diese Worte sind mir durch Mark und Bein gegangen!Diese Worte machen deutlich, WAS da in der Ukraine tatsächlich läuft!Diese Worte sollte sich mal jeder hier auf der Zunge zergehen lassen!!!!Ich möchte hier auch noch einmal klarstellen, was eigentlich keiner Klarstellung bedarf:Putin hat sein Nachbarland angegriffen, daß sich ihm bzw. Rußland gegenüberhat zuschulden kommen lassen, daß ihn bzw. Rußland inprovoziert hat!Weilüber eine Aufnahme der Ukraine in die Nato nachgedacht wurde! Das paßte Wladimir Putin nun aber mal so gar nicht in den Kram! Er wollte die Nato nicht vor der Haustür haben!Nach dem, was mir an Informationen zur Verfügung stand, satnd dies, also die Aufnahme der Ukraine in die Nato, aberT zur Debatte, da die Ukraine die Bedingungen dafür gar nicht erfüllte. Scheinbar hat das Herrn Putin aber gaaaanz anders gesehen und meinte, er müsse vorbeugen und eine „Spezial-Operation“ starten! Naja, 'ne „Spezial-Operation“ ist ja nun aber auch wirklich nicht so schlimm, oder???? Da kann man so aus dem –– sicheren Europa doch ruhig schon mal ein Auge zudrücken! Oder vielleicht besser sogar noch beide! Dann muß nicht sehen, was daläuft! Nämlich nichts Geringeres als derDa werden gezielt Wohngebiete bombardiert, Krankenhäuser etc!Also, ich setze das mal „eine Ebene tiefer“:Wenn ich ( Putin ) glaube, daß ein Bekannter zwei Straßen weiter ( Nato ) etwas vorhaben, was mir nicht in den Kram paßt, dann gehe ich ( Putin ) zu meinem direkten Nachbarn ( Ukraine ), zertrümmere ihm die Wohnung und schlage seinen Kindern die Köpfe ein! Und Schuld ist niemand geringerer als mein bekannter zwei Straßen weiter! Dennhat mich ja erstmal auf die Idee gebarcht, daß es eventuell möglicherweise vielleicht sein, daßunter Umständen vielleicht darüber nachdenken, eben dies mir nicht passende zu tun!Und wenn ich mich dann hier auf MyHeimat umschaue, wer alles was für Entschuldigungen und Ausreden für diesen Krieg sucht, dann bleibt mir einfach nur die Spucke weg!Das ist einfach nur beschämend!Nein, nicht beschämend!