Manchmal, ja............

Heute hat das Glück mich 'vorgewarnt' und ich nahm die Kamera in die Hand und mit raus, als ich die Sonnenschirme auf den Balkon zudrehen wollte - es ist innerhalb kurzer Zeit von blauem Himmel zu - in südlicher Richtung - gewitterduster geworden. Drei Schritte war ich draußen, da kam das 'Glück' angeschaukelt und setzte sich auf die Funkienblüten, danach noch auf die Röschen daneben.Gut, dass ich das Makroobjektiv drauf hatte - damit kam ich recht nah an den Luftgaukler um diesen Glücksmoment einzufangen - mit zwei Flügelschlägen segelte er dann weiter hinunter in die Gärten.Viele Jahre hatte ich keinen Schwalbenschwanz gesehen, den letzten in 2013 auf dem NSG-ScheidErgänzungen zu "Schwalbenschwanz (Papilio machaon)" - ich wusste z. B. nicht, dass es 2 manchmal sogar 3 Generationen in einem Jahr gibt.Es gibt hier ↑ voM NABU zu vielen Faltern 'Artenporträt zum Herunterladen' - stöbern lohnt sich