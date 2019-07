BNI: 6,5 Millionen Euro Umsatz für Augsburger Unternehmer

Innerhalb des Unternehmernetzwerks Business Network International (BNI) wurden im 1. Halbjahr 2019 in Augsburg mehr als 2.900 Empfehlungen ausgesprochen, die zu einem Umsatz von 6,5 Millionen Euro für die vernetzten Unternehmen geführt haben.





„Auch im 1. Halbjahr kann sich der Umsatz der BNI Unternehmer in Augsburg sehen lassen, berichtet Oliver Trustaedt BNI Exekutivdirektor für Augsburg stolz die Zahlen vom 1.01.2019 bis 30.06.2019.Mit 2.900 Empfehlungen und einem daraus resultierten Umsatz von 6,5 Mio. € entspricht der Wert einer Empfehlung damit über 2.240 € und das provisionsfrei. „2019 wollen wir viele weitere Unternehmer von den Vorteilen des Netzwerkes überzeugen und so die Mitgliederzahl in der Region Augsburg weiter steigern“, ergänzt Trustaedt weiter.BNI ist ein internationales Unternehmernetzwerk für Geschäftsempfehlungen mit derzeit 8.621 Unternehmerteams in über 71 Ländern. In der Region Augsburg sind derzeit über 180 regionale Unternehmen in 7 Teams aktiv. Wichtigste Säule dieser Unternehmerteams sind verbindliche wöchentliche Frühstückstreffen, die morgens um sieben Uhr beginnen. Diese Meetings sind klar strukturiert, im Mittelpunkt stehen dabei Kurzpräsentationen der Mitglieder, Beziehungsaufbau und die Weitergabe von qualifizierten Geschäftsempfehlungen, die zu mehr Umsatz für alle Beteiligte führen.