Augsburg for Future Demonstration am Sonntag: Augsburg for Future

Fridays for Future Augsburg wird am 10.11., einem Sonntag, eine besondere Demonstration Veranstalten. Diese findet um 14 Uhr am Königsplatz statt.

Am Sonntag der 10.11, um 14 Uhr beginnt eine Demonstration für eine offene Welt mit Klimagerechtigkeit demonstriert. Unter dem Motto „Augsburg for Future“ werden wir erneut auf die Straße gehen und das an einem Sonntag! Mit dem Motto zeigen wir: Augsburg ist vielfältig, verdient eine Zukunft und kann viel an dieser Zukunft beitragen. Im Rahmen dessen sind auch viele Vereine und Organisationen mit dabei! (Vielleicht ja auch Ihrer?)Wir freuen uns über zahlreiche Menschen die friedlich aber mit viel Elan mit uns demonstrieren. Wir werden das schaffen – zeigen wir der Politik wie vielfältig die Augsburger Klimabewegung ist.Erinnern Sie nun auch Familie, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen, damit niemand die Demonstration verpasst. Bitte werben Sie noch so gut es geht.Wir freuen uns auf Sie. 14 Uhr; Königsplatz AugsburgMit freundlichen Grüßen,Fridays for Future Augsburg