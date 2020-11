Buß- und Bettag

Im Lauf der Geschichte wurden Buß- und Bettage immer wieder aus aktuellem Anlass angesetzt.wie wir aus der Bibel wissen, kamen die Christen zusammen, um in Einheit Gott anzubeten. In der Apostelgeschichte lesen wir: Die Gemeinde Jesu war allerdings kaum geboren, da gab es bereits den ersten Widerstand. Wir lesen inWährend die Apostel aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Die waren alle sehr aufgebracht und empört. Was hatte sie so wütend gemacht?Die Apostel Petrus und Johannes wurden verhaftet und verbrachten als Folge die Nacht in einer Gefängniszelle Am Morgen wurden sie entlassen mit dem Befehl nicht mehr in dem Namen Jesus zu predigen.Wie reagierten die Apostel Petrus und Johannes auf die Einschüchterung durch den Hohen Rat?Sie suchten ihre Brüder und Schwestern im Glauben auf. So wie wir uns nach besonderen oder schwerwiegenden Erlebnissen an unsere Familie und Freunde wenden, suchten die Apostel die Gläubigen auf, die für sie ihre Familie waren. Und sie gaben ihnen Bericht über alles, was die Priester und Ältesten gesagt und wie sie sie bedroht hatten. Und was taten die Gläubigen daraufhin? Sie beteten! „Sicherlich hatten sie Furcht. Die Kreuzigung war gerade mal zwei Monate her. Wer hätte es ihnen verübelt, wenn sie bei der Nachricht über eine aufkommende Verfolgung angefangen hätten zu debattieren.Nein, sondern die Gläubigen beteten! Ihre Furcht trieb sie zu Gott und zu Seiner starken Hand.Ihrem Gebet können wir entnehmen, dass der Glaube an die Allmacht Gottes uns Kraft, Mut und Kühnheit in aller Sorge, Verfolgung und Bedrängnis verleiht.Im Matthäus Evangelium Kapitel 12 lesen wir von den guten und schlechten Früchten.. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Jesus ermahnt hier:Der Apostel Paulus predigt in der Apostelgeschichte zu den Einwohnern Athens: