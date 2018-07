THE SEER bei „Rock am Kiez“ Augsburg Fr. den 13. Juli 2018 um 20:00 h

THE SEER gehört mit über 27 Jahren Bandgeschichte zu den beständigsten Bands welche die Augsburger Rock- und Pop-Szene hervorgebracht hat.

Mit über 100.000 verkauften CD`s und weit über 1000 Live-Konzerten ist THE SEER wohl auch die bisher erfolgreichste Rock-Band der Stadt. Die 5 stets heimatverbundenen Musiker – schafften aber frühzeitig den Sprung über die Grenzen Augsburgs hinaus bis ins legendäre „Marquee“ in London und waren u.a. mit ZZ Top und The Who u.v.m. auf Tour.Umso besonderer waren die wenigen, immer erfolgreichen, Augsburger „Heimspiel-Konzerte. THE SEER war als erste und einzige Rockband vier mal im Theater Augsburg ausverkauft. Unvergessen, das allererste, legendäre THE SEER Open Air auf dem Augsburger Rathausplatz (1996). Über 10.000 Fans mitten in der Stadt, - gab es in dieser Form nie mehr. Die Augsburger Allgemeine schreibt damals: Es waren mehr Besucher beim THE SEER Konzert auf dem Rathausplatz als beim Papst Besuch. Dennoch ist der Auftritt vonnach Rathausplatz und Eiskanalgelände erst das 3te Open Air Konzert der Band in Augsburg. Vorverkauf an allen bekannten VVK Stellen.Infos und Booking : www.helloconcerts.de