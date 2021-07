Zwei Rennen an einem Tag im verregneten Sonthofen

Am Tag zuvor fuhren die Klassen 2, 3 und 5 ihre Qualifikationsläufe.Begonnen wurde am Sonntag mit der Klasse 1(sieben- bis neunjährigen Fahrer/innen). Der erste Parcours war mit mehreren Dreiertoren, einem Kreis, deutschen Ecken, mehreren Wenden und Spurgassen anspruchsvoll, aber machbar. Es war wieder ein ambitionierter Parcours.Jack hatte die Startnummer 60.Er fuhr eine fehlerfreie Trainingsrunde und ersten Wertungslauf. Seinen zweiten Wertungslauf fuhr Jack über vier Sekunden schneller als den ersten. Von den 22 Startern/innen waren nur vier Fahrer/innen fehlerfrei und einer davon war Jack. Nachdem Jack auf sicher fuhr, waren seine Zeiten nicht die Schnellsten, aber es reichte für einen hervorragenden 12. Platz. Nach diesem Rennen fuhren die Klassen 3 und 6 den gleichen Parcours. Der Regen legte noch einmal einen drauf und mit knapp 16 Grad Celsius war es nicht gerade warm. Die Hubschrauber kreisten des Öfteren über dem Kartplatz, wegen der Parallelveranstaltung „Tri Battle Royal“.Gegen Mittag wurde der Parcours umgebaut und die Klasse 1 ging diesen wieder im Vorfeld ab, um sich genau zu merken, wie sie diesen fahren sollen. Dieses Mal galt es ein „T“, ein „Kreuz“, ein „Z“, ein „deutsches Eck“, mehrere Wechseltore, eine Wende und zwei Dreiertoreins Ziel zu absolvieren. Auch hier fuhr Jack zwei fehlerfreie Wertungsläufe. Zwischendrin musste das Visier von den Regentropfen gesäubert werden. Mit den beiden guten Läufen fuhr sich Jack auf den 13. Platz. Im Anschluss gab es zwei Siegerehrungen hintereinander und zwei neue Pokale für die Vitrine. Er kann auf seine Leistung sehr stolz sein.Wir sagen wieder einmal Danke an den MSG Sonthofen für das gut vorbereitete und durchgeführte Rennen.