TSV Aichach Sportkegler wählen Abteilungsleitung.

Jürgen Küchler weiterhin Abteilungsleiter bei den Sportkeglern.

Berichte:

Vorgeschlagen und gewählt wurden:

Am Samstag, den 11.09.2021, fand im Sitzungszimmer des TSV Aichach, unter Beachtung der 3-G-Regeln, die Generalversammlung mit Neuwahlen für die Kegelabteilung statt.Abteilungsleiter Jürgen Küchler konnte zu Beginn der Versammlung den Vorstand des TSV Aichach Richard Hangl, sowie 18 Keglerinnen und Kegler begrüßen.Nach der Begrüßung folgte ein kurzes Totengedenken für den vor einem Jahr ver-storbenen Josef Weidner.Sportwart Manfred Kappel ging in seinem Bericht kurz auf die durch die Pandemie bestimmten Saisonen der letzten beiden Jahre ein.Jugendsportwart Georg Gabriel hielt einen Rückblick über den sportlichen Ablauf seiner Jugendlichen.Kassierer Christian Müller legte seinen Kassenbericht vor. Er konnte den Mitgliedern mitteilen, dass sich die Kasse in einem gesunden Zustand befindet.Pressewart Christian Kosmak gab bekannt, dass er in den letzten beiden Jahren -Corona - bedingt, ca. 25 Berichte verfasst und an die Zeitungen weitergeleitet hat.Kassenprüfer Raymund Aigner bescheinigte dem Kassierer eine ordnungsgemäße Kassenführung.Abteilungsleiter Jürgen Küchler hielt einen kurzen Rückblick über die vergangenen zwei Jahre. Im besonderen bedankte er sich bei den Helfern für ihre Hilfe bei der Renovierung der Kugellaufflächen auf der Kegelbahn. Zum Schluss seines Berichtes bedankte er sich auch bei seinen Kollegen in der Abteilungsleitung für ihre Mitarbeit und bat um seine Entlastung.TSV Vorstand Richard Hangl ging in seinem Grußwort kurz auf die durch die Corona-Pandemie geprägten Situationen (Ausfall von Trainingszeiten, Sperrung der Sporthallen usw.) ein.Als Wahlausschuss stellten sich Raymund Aigner, Richard Hangl und Peter Meitinger zur Verfügung.Die alte Abteilungsleitung wurde einstimmig per Handzeichen entlastet.Per Handzeichen wurde dann auch über die Besetzung der einzelnen Posten der neuen Abteilungsleitung abgestimmt.Jürgen Küchler (Abteilungsleiter)Manfred Kappel (Sportwart und 2. Abteilungsleite)Georg Gabriel (Jugendsportwart)Christian Müller (Kassier)Christian Kosmak (Schriftführer und Pressewart)Gerda Aigner und Hans-Peter Frühbauer (Beisitzer)Raymund Aigner und Magdalena Küchler (Kassenprüfer)Wahlleiter Richard Hangl bedankte sich bei allen Anwesenden für die problemlose Wahl und übergab das Wort an den alten und neuen Abteilungsleiter Jürgen Küchler, der sich beim Wahlausschuss für die Durchführung der Wahl bedankte.Mit einem dreifachen „Gut Holz“ wurde die Generalversammlung beendet.