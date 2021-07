Podestplatz in Altenstadt für Jim de la Vigne

Wie bei den Rennen zuvor war um 08:45 Uhr Nennschluss für Jack de la Vigne in der Klasse 1 (sieben- bis neunjährigen Fahrer/innen) und die Anmeldung ging schnell. Zunächst wurde der Parcours abgegangen. Der Kartplatz war auf Grund seiner unterschiedlichen Oberflächen eine Herausforderung. Zum einen gab es Pflastersteine und zum anderen eine Teerdecke. Hinzu kam, dass sich die Kinder die vorgegebene Fahrstrecke merken mussten. Durch viele Tore, „deutsche Ecken“, „Y“, Wende, „Schweizer“, „Schikane“ und Wechseltoren, war der Parcours abwechslungsreich. Jack startete als Sechster von 25 Teilnehmern/innen und er gab in seiner Trainingsrunde Gas. Leider schmiss er im letzten Dreiertor vor dem Ziel eine Pylone. Seinen ersten Wertungslauf fuhr er etwas langsamer, aber dafür fehlerfrei. Beim zweiten Wertungslauf gab Jack wieder Gas. Er verbesserte sich um fünf Sekunden zum ersten Lauf, allerdings schmiss er in einem „deutschen Eck“ eine Pylone. Letztendlich reichte es für einen guten 13. Platz.Mit einer Stunde Verspätung startete die Klasse 5 (16- bis 18-jährigen Fahrer/innen). Jim de la Vigne ging mit Startnummer 110 an den Start und somit war er der zweite Fahrer in seiner Klasse. Die Wolken zogen bereits zu. Jim legte eine schnelle und fehlerfreie Trainingsrunde und einen ersten Wertungslauf vor. Nach dem fünften Starter in seiner Klasse fing es zum Regnen an. Das Rennen wurde deswegen kurzfristig unterbrochen. Im Anschluss entschied das Schiedsgericht alle noch einmal fahren zu lassen. Die ersten Starter, die bereits gefahren sind, durften nur noch einen ersten Wertungslauf, also ohne Trainingsrunde, abliefern. Natürlich wurden die Karts zuvor noch einmal warm gefahren. Jim ließ sich durch die nasse Fahrbahn nicht beeindrucken. Er legte zwei gute und fehlerfreie Wertungsläufe vor. Dies schaffte nicht jeder Fahrer/in. Von den 12. Startern/innen erreichte Jim einen hervorragenden 3. Platz.