Meister in der Bezirksliga und Aufstieg in die Landesliga

Dieser Erfolg gelang den Damen bereits zum 2. Mal. Schon vor einigen Jahren, wurde aber aus „personalgründen“ der letzte Aufstieg in die Landesliga abgelehnt. Die Damen 30spielen seit einigen Jahren mit einer 4er Mannschaft. Dies ist aber in den höherenKlassen, wie auch der Landesliga, nicht mehr möglich und es müssen 6erMannschaften gemeldet werden. Diese Entscheidung, ob es gelingt, in dernächsten Saison eine konstante Mannschaft mit 6 Stammspielern zu stellen,werden die Damen bis November treffen müssen, wobei die Euphorie, einmal ineiner hochklassigen Liga mitspielen zu können schon sehr hoch ist.(Foto von Siggi Stegmann - von links nach rechts: Simone Nagel, Silvia Herzberger, Silvia Seideneder, Heidi del Valle, Miriam Marko)