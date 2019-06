MC-Aichach-Fahrer geben ihr Bestes beim 4. Lauf zum Schwabenpokal in Schrobenhausen

Fahrer. Leider machten beide Fehler und somit landete Lucas Nößner auf dem 13.Platz und Nico Rizoudis wurde 10ter.Für die K3 (zwölf- bis 13jährigen Fahrer/innen) starteten Timo Bellenbaum undElias Schwarzmaier. Beide hatten zwei fehlerfreie Wertungsläufe und erreichtenden 15. und 11. Platz. Mit 27 Startern/innen war dies die stärkste Klasse.In der K4 (14- bis 15jährigen Fahrer/innen) unterlief Alexander Biasizzo leider imersten Wertungslauf ein Fehler. Da allerdings auch andere Fahrer Fehler hatten,wurde er trotzdem noch Siebter. Vor ihm waren vorwiegend Fahrer des MSCSchrobenhausen. Die einzig weibliche Fahrerin des MC Aichach, Ulrike Stolz, hatteleider ebenfalls zwei Strafsekunden und landete auf dem 13. Platz.Drei Fahrer starteten in der K5 (16- bis 18jährigen Fahrer/innen). Tobias Reitzhatte leider im ersten Wertungslauf einen Torfehler. Im zweiten Wertungslauf zoger an und absolvierte einen fehlerfreien uns schnellen Lauf. Letztendlich landeteer auf dem 15. Platz. Joel Kurrer hatte leider ebenfalls einen Fehler und wurdeNeunter. Jim de la Vigne legte zwei schnelle und fehlerfreie Wertungsläufe hinund erreichte den 5. Platz.Nach diesen Ergebnissen behielten Elias und Jim jeweils in ihren Klassen denzweiten Rang in der Schwabenpokalrunde.Insgesamt war es eine gut organisierte Veranstaltung vom MSC Schrobenhausenund der Wettergott spielte ebenfalls mit. Es war ein schöner Tag und der Regenwartete bis das Rennen vorbei war.