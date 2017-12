Männer 1 weiter auf Erfolgskurs!

Sieg für Männer 1.

Männer 2 und 3 spielen Unentschieden. Frauen und B-Jugend verlieren.

Dominik Seebach (581), Georg Gabriel (550) und Christian Kosmak (547) schieben prächtig auf.Die erste Männermannschaft konnte gegen Karlshuld ihren sechsten Sieg in Folge feiern. Die starken Starter Christian Müller (534 +3:1) und Daniel Tuffentsammer (539 +3:1) konnten ihre Spiele gewinnen und zudem 21 Holz gutmachen. Im Mitteldurchgang gab wohl der gut spielende Manfred Kappel (527 -1:3), seinen Punkt ab, dafür konnte Christian Kosmak mit starken 547 Holz (+3:1) sein Spiel für sich entscheiden. Der phantastisch auftrumpfende Dominik Seebach (581 +4:0) und Josef Heil (starke 537 Holz -1:3) teilten sich mit ihren Kontrahenten im Schlussdurchgang die Punkte.Aichach 2 und Pöttmes 2 teilten sich in der Derbybegegnung die Punkte. Das Startpaar mit Ersatzkegler Jürgen Küchler (478 – 2:2) und mit Helmut Schroll (473 -2:2) gab neben ihren Spielen auch noch 41 Holz ab. Franz Gabriel (487 –2:2), der seinen MP abgab, und der super aufspielende Georg Gabriel (550 +4:0), der sein Spiel klar für sich entscheiden konnte, konnten auf Grund der besseren Gesamtholzzahl das Unentschieden nach Hause retten.Mit einem überraschenden Teilerfolg und dem besten Saisonergebnis kehrte die dritte Männermannschaft am Freitagabend aus Lenting zurück. Das Starterduo Adolf Öchsler sen. (468 +3:1) und Michael Beck (483 –2:2) spielten Unentschieden, verloren aber 4 Holz. Thomas Zastrow (485 +2:2) und Jürgen Küchler (501 +2,5:1,5) konnten ihre Spiele gewinnen und somit das Unentschieden sichern.Die Aichacher Frauen mussten sich gegen die Eisenbahner Frauen aus Ingolstadt nach Holz geschlagen geben. Die Starterinnen Gerda Aigner (461 +3:1) und Magdalena Küchler (460 -1:3) büßten 27 Kegel ein. Anita Gabriel, die mit wenig überzeugen-den 390 Holz (-0:4) ihren Punkt abgab, und die gut spielende Jugendspielerin Carina Baumann (451 +3:1) konnten dem Spiel als Schlusspaar keine Wendung geben.Eine klare Niederlage handelte sich die B-Jugend am Sonntagmorgen ein. Der Königsmooser Julian Schmid (301 -0:4) und Leon Schreier (353 -2:2), der sein Spiel unglücklich verlor, gaben 120 Holz ab. Im Schlussdurchgang hatten Jonas Schweinberger (377 -1:3) und Fabian Hauke (368 -0:4) keine Chance, dem Spiel eine positive Wendung zu geben.18.30 Uhr JSG Donaumoos Jugend A – Jugend A,16.00 Uhr TSV-SKC Baar-Ebenhausen 2 – Männer 1.